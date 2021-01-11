Форвард сборной России Смолов выложил фотографию с Андреем Шевченко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не смог отказать в просьбе о фотографии нападающему сборной России Федору Смолову.
Совместную фотографию Смолов выложил в сторис в инстаграм. Геотегов на фотографии нет, поэтому пока неизвестно, где она была сделана.
К теме Покинет ли Шевченко сборную Украины ради Челси: официальный ответ
На фотографию Смолов нанес флаги Украины и России, встав между ними "сердечко".
Шевченко сфотографировался с форвардом сборной России / фото instagram.com/smolovfedor
Отметим, что Смолов в России выступает за Локомотив. Он никогда за игровую карьеру не пересекался с Андреем Шевченко на поле.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter