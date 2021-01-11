Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не смог отказать в просьбе о фотографии нападающему сборной России Федору Смолову.

Совместную фотографию Смолов выложил в сторис в инстаграм. Геотегов на фотографии нет, поэтому пока неизвестно, где она была сделана.

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На фотографию Смолов нанес флаги Украины и России, встав между ними "сердечко".



Шевченко сфотографировался с форвардом сборной России / фото instagram.com/smolovfedor

Отметим, что Смолов в России выступает за Локомотив. Он никогда за игровую карьеру не пересекался с Андреем Шевченко на поле.