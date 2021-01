Нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниорс похвастался новой татуировкой. На ней слова из песни Боба Марли.

Винисиус сделал татуировку с надписью Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra.

Это почти дословный португальский перевод слов Боба Марли из песни War: Until the colour of a man's skin is of no more significance than the colour of his eyes Me say war (Пока цвет кожи человека важнее цвет его глаз, я говорю война). Эта песня была нацелена на борьбу с расизмом и неравенством в обществе.

В подписи к фотографии, которую Винисиус віложил в твиттере, он еще добавил подпись E lutaremos até o fim (И мы будем биться до конца)