Нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніорс похвалився новим татуюванням. На ньому слова з пісні Боба Марлі.

Вінісіус зробив татуювання з написом Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra.

Це майже дослівний португальський переклад слів Боба Марлі з пісні War: Until the colour of a man's skin is of no more significance than the colour of his eyes Me say war (Допоки колір шкіри людини важливіший за колір її очей, я кажу війна). Ця пісня була націлена на боротьбу з расизмом та нерівністю в суспільстві.

В підписі до фотографії, яку Вінісіус виклав у твіттері, він ще додав підпис E lutaremos até o fim (І ми будемо битися до кінця)