У матчі Першої ліги між "Миколаєвом" та "Кристалом" сталася доволі знакова подія – нападник господарів Владислав Войцеховський оформив хет-трик, вийшовши на заміну. Щоб забити три голи, йому знадобилося лише чотири хвилини.

Войцеховський вийшов на заміну на 73-й хвилині матчу. На той час "Миколаїв" був попереду в рахунку 3:0. Наприкінці зустрічі за чотири хвилини Войцеховський забив ще три голи, а "Миколаїв" переміг 6:0, повідомляє 24 канал.

Спочатку він вдало скористався закиданням з центру поля, перекинувши воротаря. У двох наступних атаках нападник вдало закінчував атаки після прострілів з флангу.

Відеоогляд матчу Миколаїв – Кристал

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Варто відзначити, що Войцеховський пропустив частину сезону через травму. Саме тому нападник вийшов на цей матч вже наприкінці зустрічі.