Слован в плей-офф квалификации Лиги конференций играл против Зрински из Боснии и Герцеговины. Первый матч на выезде команда проиграла 1:0.

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В домашнем матче героем встречи стал именно Эрик Рамирес. Он вышел на поле на замену на 66-й минуте при счете 0:0, а уже через минуту забил гол. Тем самым сравнял счет в серии по сумме двух матчей. Следовательно, командам пришлось играть дополнительное время.

На 103-й минуте гости забили гол. А на 118-й минуте ситуация для Слована стала катастрофической – красную карточку получил Джака Канкава. Этот футболист известен в Украине выступлениями за Кривбасс и Днепр. А также тем, что 30 марта 2014 года в матче против Динамо спас Олега Гусева, который потерял сознание после столкновения головой с коленом собственного вратаря.

Но спас Слован все тот же Эрик Рамирес. На второй компенсированной минуте до дополнительного времени он отважился удар бисиклетой – в падении "боковыми ножницами". Удар оказался результативным. И некоторые игроки не поверили, что Рамирес забил гол. Так команда была спасена от вылета.

Видео гола бисиклетой от Эрика Рамиреса

Следовательно, победителя пришлось определять в серии пенальти. И здесь снова успех был на стороне хозяев поля, которые и вышли в групповой этап Лиги конференций.

Что касается Эрика Рамиреса, то в Динамо он перешел летом 2021 года. Но уже в январе 2022 года сначала отправился в аренду в испанский Спортинг Хихон. А после этого в июле 2022 года – в Слован. За киевлян же он сыграл всего семь матчей, в которых отличился единственным голом – в ворота Минаю.