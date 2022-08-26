На групповом этапе Лиги конференций выступят 32 команды. Перед жеребьевкой их поделили на четыре корзины в соответствии с рейтингом клубов.

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При жеребьевке днепряне оказались в четвертой корзине. Следовательно им в соперники выпадет по одной команде из первой, второй и третьей корзин.

Кто выступит в Лиге конференций

Корзина 1

Вильярреал (Испания)

Базель (Швейцария)

Славия (Прага, Чехия)

АЗ (Нидерланды)

Гент (Бельгия)

Истанбул Башакшехир (Турция)

Партизан (Сербия)

Вест Хэм (Англия)

Корзина 2

Клуж (Румыния)

Мольде (Норвегия)

ФКСБ (Румыния)

Фиорентина (Италия)

Кельн (Германия)

Хапоэль (Беер-Шева, Израиль)

Аполлон (Лимасол, Кипр)

Слован (Братислава, Словакия)

Корзина 3

Ницца (Франция)

Андерлехт (Бельгия)

Жальгирис (Литва)

Аустрия (Австрия)

Гартс (Шотландия)

Шэмрок Роверс (Ирландия)

Сивасспор (Турция)

Вадуц (Лихтенштейн)

Корзина 4

Днепр-1 (Украина)

Лех (Познань, Польша)

Словацко (Чехия)

Силькеборг (Дания)

Юргорден (Швеция)

Пюник (Армения)

РФШ (Латвия)

Балкани (Косово)

Жеребьевка состоится в 15:30 в пятницу, 26 августа.