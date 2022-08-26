На групповом этапе Лиги конференций выступят 32 команды. Перед жеребьевкой их поделили на четыре корзины в соответствии с рейтингом клубов.

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При жеребьевке днепряне оказались в четвертой корзине. Следовательно им в соперники выпадет по одной команде из первой, второй и третьей корзин.

Кто выступит в Лиге конференций

Корзина 1

  • Вильярреал (Испания)
  • Базель (Швейцария)
  • Славия (Прага, Чехия)
  • АЗ (Нидерланды)
  • Гент (Бельгия)
  • Истанбул Башакшехир (Турция)
  • Партизан (Сербия)
  • Вест Хэм (Англия)

Корзина 2

  • Клуж (Румыния)
  • Мольде (Норвегия)
  • ФКСБ (Румыния)
  • Фиорентина (Италия)
  • Кельн (Германия)
  • Хапоэль (Беер-Шева, Израиль)
  • Аполлон (Лимасол, Кипр)
  • Слован (Братислава, Словакия)

Корзина 3

  • Ницца (Франция)
  • Андерлехт (Бельгия)
  • Жальгирис (Литва)
  • Аустрия (Австрия)
  • Гартс (Шотландия)
  • Шэмрок Роверс (Ирландия)
  • Сивасспор (Турция)
  • Вадуц (Лихтенштейн)

Корзина 4

  • Днепр-1 (Украина)
  • Лех (Познань, Польша)
  • Словацко (Чехия)
  • Силькеборг (Дания)
  • Юргорден (Швеция)
  • Пюник (Армения)
  • РФШ (Латвия)
  • Балкани (Косово)

Жеребьевка состоится в 15:30 в пятницу, 26 августа.