30 марта 2014 года в матче украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и Днепром произошло жуткое столкновение полузащитника и вратаря двух команд, в результате которого серьезную травму получил Олег Гусев.

На 23-й минуте Бойко вышел на перехват мяча, и сильно ударил Гусева коленом в голову, после чего Олег потерял сознание. Первым на помощь подбежал Джаба Канкава.

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Канкава спас жизнь Гусеву

Канква немедленно начал оказывать первую помощь пострадавшему. Он достал запавший язык футболиста, после чего пришла медицинская бригада. Олега Гусева увезли со стадиона на машине "скорой помощи".

Как рассказал позже глава клиники "Борис" Михаил Радуцкий, в которую был доставлен игрок Динамо Олег Гусев, последствия могли быть ужасными.

"Можно сказать, что футболист Днепра спас жизнь Олегу. Если бы это случилось позже, я бы не мог предвидеть последствия. Игрок Днепра сделал все как очень квалифицированный врач скорой помощи", – сказал он.

Видео ужасной травмы Гусева