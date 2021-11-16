Невдалий сезон Джовінацці

Команда Alfa Romeo офіційно повідомила, що не буде продовжувати співпраццю з 27-річним Джовінацці.

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Гонщик покине Alfa Romeo після завершення сезону-2021. Антоніо проведе у Формулі-1 ще три гонки у 2021 році.

До уваги. У сезоні-2021 Джовінацці набрав всього одне очко в заліку пілотів. Він перебуває на 18-у місці, випереджаючи двох пілотів Haas. У минулому сезоні Антоніо набрав 4 очки.

В Alfa Romeo повністю змінили склад пілотів

У 2022 році Alfa Romeo виступить у новому складі. Окрім Джовінацці, команду офіційно покине легендарний Кімі Ряйкконен.

Фінський гонщик офіційно завершує кар'єру. Його місце займе чинний пілот Mercedes фін Валттері Боттас.

В Alfa Romeo оголосили, що партнером Боттаса буде дебютант Формули-1 китаєць Чжоу Гуаньюй.

Він стане першим китайцем в історії Формули-1. Китайський пілот перейде з Формули-2. Він вихованець команди Alpine.