Болельщики Формулы-1 в сезоне 2020 смогут посетить как минимум один гран-при. Власти Португалии подтвердили, что гонка в Портимао пройдет со зрителями.

Гран-при Португалии пройдет со зрителями

Как сообщает Grandpx.news, допуск болельщиков будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Португалии.

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Уикенд на автодроме "Портимао" в Португалии должен состояться 23-25 октября.

Болельщики будут. Мы работаем над различными сценариями с большим или меньшим количеством зрителей в зависимости от ситуации с вирусом,

– заявила министр туризма страны Рита Маркес.

"Нюрбургринг" вероятно тоже пройдет со зрителями

Организаторы гран-при Германии на "Нюрбургринге" также надеются на то, что фанатам удастся посетить мероприятие.

Мы не обещаем, что этап пройдет со зрителями, однако не исключаем этого. Пока слишком рано что-то утверждать,

– сообщил босс автодрома Мирко Маркфорт в интервью Auto Bild.

Немецкий этап пройдет с 9 по 11 октября.