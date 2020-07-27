Формула-1: зрителей допустят на две гонки, "Нюрбургринг" – под вопросом
Болельщики Формулы-1 в сезоне 2020 смогут посетить как минимум один гран-при. Власти Португалии подтвердили, что гонка в Портимао пройдет со зрителями.
Гран-при Португалии пройдет со зрителями
Как сообщает Grandpx.news, допуск болельщиков будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Португалии.
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Уикенд на автодроме "Портимао" в Португалии должен состояться 23-25 октября.
Болельщики будут. Мы работаем над различными сценариями с большим или меньшим количеством зрителей в зависимости от ситуации с вирусом,
– заявила министр туризма страны Рита Маркес.
"Нюрбургринг" вероятно тоже пройдет со зрителями
Организаторы гран-при Германии на "Нюрбургринге" также надеются на то, что фанатам удастся посетить мероприятие.
Мы не обещаем, что этап пройдет со зрителями, однако не исключаем этого. Пока слишком рано что-то утверждать,
– сообщил босс автодрома Мирко Маркфорт в интервью Auto Bild.
Немецкий этап пройдет с 9 по 11 октября.
Что известно о сезоне-2020?
Сезон из-за карантина стартовал 3-го июля двойным этапом в Австрии. Сейчас состоялись три гран-при. Всего утверждено 13 этапов. Официально отменено 11 гран-при.