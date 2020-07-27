Формула-1: глядачів допустять на дві гонки, "Нюрбургринг" – під питанням
Вболівальники Формули-1 у сезоні 2020 зможуть відвідати як мінімум один гран-прі. Влада Португалії підтвердили, що гонка в Портімао пройде з глядачами.
Гран-прі Португалії пройде з глядачами
Як повідомляє Grandpx.news, допуск вболівальників буде залежати від епідеміологічної ситуації в Португалії.
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Вікенд на автодромі "Портімао" в Португалії повинен відбутися 23-25 жовтня.
Уболівальники будуть. Ми працюємо над різними сценаріями з більшою або меншою кількістю глядачів в залежності від ситуації з вірусом,
– заявила міністр туризму країни Рита Маркес.
"Нюрбургринг" ймовірно пройде з глядачами
Організатори гран-прі Німеччини на "Нюрбургринзі" також сподіваються на те, що фанатам вдасться відвідати захід.
Ми не обіцяємо, що етап пройде з глядачами, проте не виключаємо цього. Поки занадто рано щось стверджувати,
– повідомив бос автодрому Мірко Маркфорт в інтерв'ю Auto Bild.
Німецький етап пройде з 9 до 11 жовтня.