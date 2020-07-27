Вболівальники Формули-1 у сезоні 2020 зможуть відвідати як мінімум один гран-прі. Влада Португалії підтвердили, що гонка в Портімао пройде з глядачами.

Гран-прі Португалії пройде з глядачами

Як повідомляє Grandpx.news, допуск вболівальників буде залежати від епідеміологічної ситуації в Португалії.

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Вікенд на автодромі "Портімао" в Португалії повинен відбутися 23-25 жовтня.

Уболівальники будуть. Ми працюємо над різними сценаріями з більшою або меншою кількістю глядачів в залежності від ситуації з вірусом,

– заявила міністр туризму країни Рита Маркес.

"Нюрбургринг" ймовірно пройде з глядачами

Організатори гран-прі Німеччини на "Нюрбургринзі" також сподіваються на те, що фанатам вдасться відвідати захід.

Ми не обіцяємо, що етап пройде з глядачами, проте не виключаємо цього. Поки занадто рано щось стверджувати,

– повідомив бос автодрому Мірко Маркфорт в інтерв'ю Auto Bild.

Німецький етап пройде з 9 до 11 жовтня.