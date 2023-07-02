После двухнедельной паузы возобновился сезон в Формуле-1. Девятый гран-при 2023 принял автодром Ред Булл Ринг в австрийском Шпильберге, пишет 24 канал.

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В очередной раз полное доминирование на треке показал Макс Ферстаппен. Пилот Ред Булл выиграл квалификацию и спринт, а в воскресенье не было проблем и в самом гран-при.

Макс захватил лидерство с первой минуты и удержал его до самого финиша. Пилот Феррари Шарль Леклер пытался навязать ему конкуренцию, но в конце концов оказался сзади в 5 секундах.

Подиумную тройку запер еще один гонщик Ред Булл Серхио Перес. Главной же неожиданностью стало пятое место от Лэнда Норриса. Пилот оправдал надежду Макларена, проведшего техническое обновление болида. Сам же Лэндо вошел в топ-10 личного зачета.

Результаты гран-при Австрии:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Шарль Леклер (Феррари) +6,1 Серхио Перес (Ред Булл) +17,1 Карлос Сайнс (Феррари) +21,3 Лэндо Норрис (Макларен) +26,3 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +30,3 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +39,1 Джордж Расселл (Мерседес) +48,4 Пьер Гасли (Альпин) +57,6 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +59,0

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Таким образом, Макс Ферстаппен продолжает нестись уже к третьему подряд чемпионству. Нидерландец выиграл седьмой этап с 9 этого сезона и имеет уже 81 очко преимущества над своим партнером по команде Серхио Пересом.

Общий зачет Формулы-1 в сезоне-2023: