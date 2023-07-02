Після двотижневої паузи відновився сезон у Формулі-1. Дев'ятий гран-прі 2023 року прийняв автодром Ред Булл Рінг у австрійському Шпільберзі, пише 24 канал.
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Черговий раз повне домінування на треку показав Макс Ферстаппен. Пілот Ред Булл виграв кваліфікацію та спринт, а у неділю не мав проблем і в самому гран-прі.
Макс захопив лідерство з першої хвилини і втримав його до самого фінішу. Пілот Феррарі Шарль Леклер намагався нав'язати йому конкуренцію, але зрештою опинився позаду у 5-ти секундах.
Подіумну трійку замкнув ще один гонщик Ред Булл Серхіо Перес. Головною ж несподіванкою стало п'яте місце від Лендо Норріса. Пілот виправдав сподівання Макларена, який провів технічне оновлення боліду. Сам же Лендо увійшов у топ-10 особистого заліку.
Результати гран-прі Австрії:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррарі) +6,1
- Серхіо Перес (Ред Булл) +17,1
- Карлос Сайнс (Феррарі) +21,3
- Лендо Норріс (Макларен) +26,3
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +30,3
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) +39,1
- Джордж Расселл (Мерседес) +48,4
- П'єр Гаслі (Альпін) +57,6
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +59,0
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Таким чином, Макс Ферстаппен продовжує нестись до вже третього поспіль чемпіонства. Нідерландець виграв сьомий етап з 9-ти цього сезону і має вже 81 очко переваги над своїм партнером по команді Серхіо Пересом.
Загальний залік Формули-1 у сезоні-2023:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 229
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 148
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 129
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 108
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 74
- Шарль Леклер (Феррарі) – 72
- Джордж Расселл (Мерседес) – 70
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 43
- Естебан Окон (Альпін) – 31
- Лендо Норріс (Макларен) – 22