Результаты сезона-2023 в Формуле-1: Ферстаппен выиграл почти все этапы, Мерседес опередил Феррари
"Королевские" гонки этого сезона подошли к концу. Чемпионской интриги он не подарил, пилот Ред Булл Макс Ферстаппен был на две головы сильнее всех.
В гонке Формула-1 подошел к завершению 74-й сезон. Чемпион 2023 года стал известен еще в начале октября, ведь пилоту Ред Булл Максу Ферстаппену не было равных, пишет 24 канал.
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Без конкуренции для Ферстаппена
Впрочем, даже после оформления чемпионства голландец выиграл все последние гран-при. Заключительным стал этап в Абу-Даби (ОАЭ). Макс уверенно выиграл поул и провел на первом месте всю гонку.
Ближайшему преследователю Шарлю Леклеру (Феррари) пилот Ред Булл опередил почти на 18 секунд. Топ-тройку в Абу-Даби запер Джордж Расселл из Мерседеса.
Результаты гран-при Абу-Даби:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррари) +17,9
- Джордж Расселл (Мерседес) +20,3
- Серхио Перес (Ред Булл) +21,4
- Лэндо Норрис (Макларен) +24,2
- Оскар Пиастри (Макларен) +31,4
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +39,5
- Юки Цунода (Альфа Таури) +43,0
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +44,4
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +55,6
Обновленный рекорд и погоня за Шумахером
Таким образом, Ферстаппен победил на 19-ти из 22-х этапов этого сезона, что является рекордом Формулы-1 по количеству побед в течение одной кампании. Кроме того, Макс доказал количество своих первых мест за карьеру до 54-х.
Это позволило ему обойти Себастьяна Феттеля (53) и войти в топ-3 за всю историю гонки. Лидерами же являются Льюис Хэмилтон (103) и Михаэль Шумахер (91).
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Итоги сезона-2023
К слову, сам Хэмилтон в этом сезоне запер топ-тройку индивидуального зачета, позади обоих пилотов Ред Булл. За четвертую строчку на последнем гран-при боролись сразу четверо пилотов, но ее удержал Фернандо Алонсо.
Итоговый зачет пилотов:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 575
- Серхио Перес (Ред Булл) – 285
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 234
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 206
- Шарль Леклер (Феррари) – 206
- Лэндо Норрис (Макларен) – 205
- Карлос Сайнс (Феррари) – 200
- Джордж Расселл (Мерседес) – 175
- Оскар Пиастри (Макларен) – 97
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 74
- Пьер Гасли (Альпин) – 62
- Эстебан Окон (Альпин) – 58
- Александер Албон (Уильямс) – 27
- Юки Цунода (Альфа Таури) – 17
- Валттери Боттас (Альфа Ромео) – 10
- Нико Хюлькенберг (Хаас) – 9
- Даниэль Риккардо (Альфа Таури) – 6
- Чжоу Гуаню (Альфа Ромео) – 6
- Кевин Магнуссен (Хаас) – 3
- Лиам Лоусон (Альфа Таури) 2
- Логан Сарджент (Уильямс) – 1
- Ник Де Врис (Альфа Таури) – 0
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Что касается Кубка конструкторов, то в нем ожидаемо не было равных Ред Булл. Перед последним этапом шансы на второе место имело Феррари, но провал Карлоса Сайнса оставил итальянскую команду позади Мерседеса.
Итога Кубка конструкторов:
- Ред Булл – 860
- Макларен – 409
- Феррари – 406
- Макларен – 302
- Астон Мартин – 280
- Альпин – 120
- Уильямс – 28
- Альфа Таури – 25
- Альфа Ромео – 16
- Хаас – 12