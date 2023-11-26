У перегонах Формула-1 підійшов до завершення 74-ий сезон. Чемпіон 2023 року став відомий ще на початку жовтня, адже пілоту Ред Булл Максу Ферстаппену не було рівних, пише 24 канал.
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Без конкуренції для Ферстаппена
Втім навіть після оформлення чемпіонства голандець виграв всі останні гран-прі. Заключним став етап в Абу-Дабі (ОАЕ). Макс впевнено виграв поул та провів на першому місці всю гонку.
Найближчого переслідувача Шарля Леклера (Феррарі) пілот Ред Булл випередив майже на 18 секунд. Топ-трійку в Абу-Дабі замкнув Джордж Расселл з Мерседеса.
Результати гран-прі Абу-Дабі:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Шарль Леклер (Феррарі) +17,9
- Джордж Расселл (Мерседес) +20,3
- Серхіо Перес (Ред Булл) +21,4
- Лендо Норріс (Макларен) +24,2
- Оскар Піастрі (Макларен) +31,4
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +39,5
- Юкі Цунода (Альфа Таурі) +43,0
- Льюїс Гемілтон (Мерседес) +44,4
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +55,6
Оновлений рекорд та гонитва за Шумахером
Таким чином, Ферстаппен переміг на 19-ти з 22-х етапів цього сезону, що є рекордом Формули-1 за кількістю звитяг протягом однієї кампанії. Крім того, Макс довів кількість своїх перших місць за кар'єру до 54-х.
Це дозволило йому обійти Себастьяна Феттеля (53) та увійти у топ-3 за всю історію перегонів. Лідерами ж є Льюїс Гемілтон (103) та Міхаель Шумахер (91).
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Підсумки сезону-2023
До слова, сам Гемілтон цього сезону замкнув топ-трійку індивідуального заліку, позаду обох пілотів Ред Булл. За четверту ж сходинку на останньому гран-прі боролись одразу четверо пілотів, але її утримав Фернандо Алонсо.
Підсумковий залік пілотів:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 575
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 285
- Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 234
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 206
- Шарль Леклер (Феррарі) – 206
- Лендо Норріс (Макларен) – 205
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 200
- Джордж Расселл (Мерседес) – 175
- Оскар Піастрі (Макларен) – 97
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 74
- П'єр Гаслі (Альпін) – 62
- Естебан Окон (Альпін) – 58
- Александер Албон (Вільямс) – 27
- Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 17
- Валттері Боттас (Альфа Ромео) – 10
- Ніко Хюлькенберг (Хаас) – 9
- Даніель Ріккардо (Альфа Таурі) – 6
- Чжоу Гуаню (Альфа Ромео) – 6
- Кевін Магнуссен (Хаас) – 3
- Ліам Лоусон (Альфа Таурі) – 2
- Логан Сарджент (Вільямс) – 1
- Нік Де Вріс (Альфа Таурі) – 0
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Що стосується Кубку конструкторів, то у ньому очікувано не було рівних Ред Булл. Перед останнім етапом шанси на друге місце мало Феррарі, але провал Карлоса Сайнса залишив італійську команду позаду Мерседес.
Підсумку Кубка конструкторів:
- Ред Булл – 860
- Макларен – 409
- Феррарі – 406
- Макларен – 302
- Астон Мартін – 280
- Альпін – 120
- Вільямс – 28
- Альфа Таурі – 25
- Альфа Ромео – 16
- Хаас – 12