У перегонах Формула-1 підійшов до завершення 74-ий сезон. Чемпіон 2023 року став відомий ще на початку жовтня, адже пілоту Ред Булл Максу Ферстаппену не було рівних, пише 24 канал.

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Без конкуренції для Ферстаппена

Втім навіть після оформлення чемпіонства голандець виграв всі останні гран-прі. Заключним став етап в Абу-Дабі (ОАЕ). Макс впевнено виграв поул та провів на першому місці всю гонку.

Найближчого переслідувача Шарля Леклера (Феррарі) пілот Ред Булл випередив майже на 18 секунд. Топ-трійку в Абу-Дабі замкнув Джордж Расселл з Мерседеса.

Результати гран-прі Абу-Дабі:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Шарль Леклер (Феррарі) +17,9 Джордж Расселл (Мерседес) +20,3 Серхіо Перес (Ред Булл) +21,4 Лендо Норріс (Макларен) +24,2 Оскар Піастрі (Макларен) +31,4 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +39,5 Юкі Цунода (Альфа Таурі) +43,0 Льюїс Гемілтон (Мерседес) +44,4 Ленс Стролл (Астон Мартін) +55,6

Оновлений рекорд та гонитва за Шумахером

Таким чином, Ферстаппен переміг на 19-ти з 22-х етапів цього сезону, що є рекордом Формули-1 за кількістю звитяг протягом однієї кампанії. Крім того, Макс довів кількість своїх перших місць за кар'єру до 54-х.

Це дозволило йому обійти Себастьяна Феттеля (53) та увійти у топ-3 за всю історію перегонів. Лідерами ж є Льюїс Гемілтон (103) та Міхаель Шумахер (91).

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Підсумки сезону-2023

До слова, сам Гемілтон цього сезону замкнув топ-трійку індивідуального заліку, позаду обох пілотів Ред Булл. За четверту ж сходинку на останньому гран-прі боролись одразу четверо пілотів, але її утримав Фернандо Алонсо.

Підсумковий залік пілотів:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 575 Серхіо Перес (Ред Булл) – 285 Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 234 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 206 Шарль Леклер (Феррарі) – 206 Лендо Норріс (Макларен) – 205 Карлос Сайнс (Феррарі) – 200 Джордж Расселл (Мерседес) – 175 Оскар Піастрі (Макларен) – 97 Ленс Стролл (Астон Мартін) – 74 П'єр Гаслі (Альпін) – 62 Естебан Окон (Альпін) – 58 Александер Албон (Вільямс) – 27 Юкі Цунода (Альфа Таурі) – 17 Валттері Боттас (Альфа Ромео) – 10 Ніко Хюлькенберг (Хаас) – 9 Даніель Ріккардо (Альфа Таурі) – 6 Чжоу Гуаню (Альфа Ромео) – 6 Кевін Магнуссен (Хаас) – 3 Ліам Лоусон (Альфа Таурі) – 2 Логан Сарджент (Вільямс) – 1 Нік Де Вріс (Альфа Таурі) – 0

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Що стосується Кубку конструкторів, то у ньому очікувано не було рівних Ред Булл. Перед останнім етапом шанси на друге місце мало Феррарі, але провал Карлоса Сайнса залишив італійську команду позаду Мерседес.

Підсумку Кубка конструкторів:

Ред Булл – 860 Макларен – 409 Феррарі – 406 Макларен – 302 Астон Мартін – 280 Альпін – 120 Вільямс – 28 Альфа Таурі – 25 Альфа Ромео – 16 Хаас – 12

Довідка. Сезон-2024 стартує 2 березня 2024 року в Бахрейні. Календар включатиме у себе рекордні 24 етапи. Останній пройде так само в Абу-Дабі аж 8 грудня наступного року.