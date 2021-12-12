Ферстаппен стал чемпионом мира по Формуле-1, украв 8-й титул у Хэмилтона

Нидерландский пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды Red Bull впервые в карьере стал чемпионом мира. Макс одержал победу на последнем гран-при сезона-2021 в Абу-Даби.

Ферстаппен – чемпион мира

За последние три гонки Хэмилтон отыграл у Макса Ферстаппена с Red Bull 19 очков. Следовательно, перед последней гонкой оба пилота имели равное количество очков.

Кстати Ферстаппен со скандалом выиграл гран-при Абу-Даби и стал 34-м чемпионом мира в истории Формулы-1

На гран-при Абу-Даби Хэмилтону все равно нужно было финишировать выше, чем Ферстаппен.

Судьба титула определилась на последнем круге. Благодаря аварии Николаса Латифи Ферстаппен подъехал к Хэмилтону и через более свежую резину обогнал Хэмилтона.

Таким образом, Хэмилтон не смог превзойти Михаэля Шумахера, который также имеет 7 титулов. Ферстаппен стал 34-м чемпионом в истории Формулы-1.

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