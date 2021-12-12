Ферстаппен – чемпіон світу

За останні три гонки Хемілтон відіграв у Макса Ферстаппена з Red Bull 19 очок. Відтак, перед останньою гонкою обидва пілоти мали рівну кількість очок.

До речі Ферстаппен зі скандалом виграв гран-прі Абу-Дабі й став 34-м чемпіоном світу в історії Формули-1

На гран-прі Абу-Дабі Хемілтону все одно потрібно було фінішувати вище, аніж Ферстаппен.

Доля титулу визначилася на останньому колі. Завдяки аварії Ніколаса Латіфі Ферстаппен під'їхав до Хемілтона й через більш свіжу гуму обігнав Хемілтона.

Таким чином, Хемілтон не зміг перевершити Міхаеля Шумахера, який також має 7 титулів. Ферстаппен став 34-м чемпіоном в історії Формули-1.

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