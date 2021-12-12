Ферстаппен – чемпіон світу
За останні три гонки Хемілтон відіграв у Макса Ферстаппена з Red Bull 19 очок. Відтак, перед останньою гонкою обидва пілоти мали рівну кількість очок.
До речі Ферстаппен зі скандалом виграв гран-прі Абу-Дабі й став 34-м чемпіоном світу в історії Формули-1
На гран-прі Абу-Дабі Хемілтону все одно потрібно було фінішувати вище, аніж Ферстаппен.
Доля титулу визначилася на останньому колі. Завдяки аварії Ніколаса Латіфі Ферстаппен під'їхав до Хемілтона й через більш свіжу гуму обігнав Хемілтона.
Таким чином, Хемілтон не зміг перевершити Міхаеля Шумахера, який також має 7 титулів. Ферстаппен став 34-м чемпіоном в історії Формули-1.
Mercedes виграв Кубок конструкторів
- У 2021 році Mercedes святкуватиме перемогу в Кубку конструкторів. "Срібним стрілам" вдалося випередити Red Bull.
- Для Mercedes це восьмий Кубок конструкторів поспіль. Команда щороку виграє сезон з 2014 року.