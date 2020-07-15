Немецкий пилот Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari, новый сезон начнет в новой команде. Четырехкратный чемпион мира перейдет в Racing Point.

Как сообщает Bild, переговоры Феттеля с Racing Point находятся в продвинутой стадии.

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Феттель заменит Переса

По информации Bild, в сезоне 2021 года Феттель может заменить в составе команды мексиканца Серхио Переса.

Контракт Переса включает опцию разрыва, которая заканчивается 31 июля. Сумма отступных за расторжение соглашения с Пересом, по разным данным, составляет от 5 до 9 миллионов евро.

Bild сообщает, что Себастьян и Racing Point близки к заключению сделки.

В Racing Point опровергали информацию

После того, как стало известно, что Феттель покинет Ferrari, немецкий гонщик активно ищет новую команду на сезон-2021.

Себастьяна сватали в Renault и Red Bull, но оба перехода невозможны.

Руководитель Racing Point Отмар Сафнауер также заявлял, что команда не рассматривает возможность приглашения Феттеля.

Он объяснил, что Серхио Переса и Лэнса Стролла действуют долгосрочные контракты.

В прошлом сезоне Racing Point занял только 7 место в Кубке Конструкторов с 10 команд. В новом сезоне Racing Point сейчас занимает четвёртое место.