Формула-1: Феттель принял сенсационное решение относительно новой команды
Немецкий пилот Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari, новый сезон начнет в новой команде. Четырехкратный чемпион мира перейдет в Racing Point.
Как сообщает Bild, переговоры Феттеля с Racing Point находятся в продвинутой стадии.
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Феттель заменит Переса
По информации Bild, в сезоне 2021 года Феттель может заменить в составе команды мексиканца Серхио Переса.
Контракт Переса включает опцию разрыва, которая заканчивается 31 июля. Сумма отступных за расторжение соглашения с Пересом, по разным данным, составляет от 5 до 9 миллионов евро.
Bild сообщает, что Себастьян и Racing Point близки к заключению сделки.
В Racing Point опровергали информацию
После того, как стало известно, что Феттель покинет Ferrari, немецкий гонщик активно ищет новую команду на сезон-2021.
Себастьяна сватали в Renault и Red Bull, но оба перехода невозможны.
Руководитель Racing Point Отмар Сафнауер также заявлял, что команда не рассматривает возможность приглашения Феттеля.
Он объяснил, что Серхио Переса и Лэнса Стролла действуют долгосрочные контракты.