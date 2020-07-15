Німецький пілот Себастьян Феттель, який виступає у Ferrari, новий сезон розпочне у новій команді. Чотириразовий чемпіон світу перейде у Racing Point.

Як повідомляє Bild, переговори Феттеля з Racing Point перебувають у просунутій стадії.

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Феттель замінить Переса

За інформацією Bild, у сезоні 2021 року Феттель може замінити у складі команди мексиканця Серхіо Переса.

Контракт Переса включає опцію розриву, яка закінчується 31 липня. Сума відступних за розірвання угоди з Пересом, за різними даними, становить від 5 до 9 мільйонів євро.

Bild повідомляє, що Себастьян і Racing Point близькі до укладення угоди.

У Racing Point спростовували інформацію

Після того, як стало відомо, що Феттель покине Ferrari, німецький гонщик активно шукає нову команду на сезон-2021.

Себастьяна сватали у Renault та Red Bull, але обидва переходи неможливі.

Керівник Racing Point Отмар Сафнауер також заявляв, що команда не розглядає можливість запрошення Феттеля.

Він пояснив, що Серхіо Переса і Ленса Стролла діють довгострокові контракти.

У минулому сезоні Racing Point посів тільки 7 місце у Кубку Конструкторів з 10 команд. У новому сезоні Racing Point наразі посідає 4-е місце.