Формула-1: Феттель прийняв сенсаційне рішення щодо нової команди
Німецький пілот Себастьян Феттель, який виступає у Ferrari, новий сезон розпочне у новій команді. Чотириразовий чемпіон світу перейде у Racing Point.
Як повідомляє Bild, переговори Феттеля з Racing Point перебувають у просунутій стадії.
Читайте також: Феттель заявив про готовність повернутися у Red Bull, Хорнер дав категоричну відповідь пілоту
Феттель замінить Переса
За інформацією Bild, у сезоні 2021 року Феттель може замінити у складі команди мексиканця Серхіо Переса.
Контракт Переса включає опцію розриву, яка закінчується 31 липня. Сума відступних за розірвання угоди з Пересом, за різними даними, становить від 5 до 9 мільйонів євро.
Bild повідомляє, що Себастьян і Racing Point близькі до укладення угоди.
У Racing Point спростовували інформацію
Після того, як стало відомо, що Феттель покине Ferrari, німецький гонщик активно шукає нову команду на сезон-2021.
Себастьяна сватали у Renault та Red Bull, але обидва переходи неможливі.
Керівник Racing Point Отмар Сафнауер також заявляв, що команда не розглядає можливість запрошення Феттеля.
Він пояснив, що Серхіо Переса і Ленса Стролла діють довгострокові контракти.