Результаты квалификации

1. Ферстаппен

2. Боттас (штраф 3 позиции)

3. Хэмилтон

4. Норрис

5. Перес

6. Лозунге

7. Леклер

8. Цунода

9. Алонсо

10. Стролл

К слову Боттас едва не разбил свой Mercedes на пит-лейн и получил наказание: видео

Первая сессия

В первой сессии традиционно потерпели неудачу оба пилота Haas Никита Мазепин и Мик Шумахер. Неожиданно в топ-15 не прошел пилот Alpine Эстебан Окон. Ошибка помешала пройти дальше и Кими Ряйкконену.

20. Мазепин

19. Шумахер

18. Ряйкконен

17. Окон

16. Латифи

Вторая сессия

Вторая сессия неожиданно оказалась неудачной для пилотов Ferrari и McLaren Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо соответственно. Неожиданно 11 время продемонстрировал Джордж Расселл.

15. Джовинацци

14. Феттель

13. Риккардо

12. Сайнс

11. Расселл

Финал квалификации

В финале квалификации борьба традиционно развернулась между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Британец первым проехал быстрее круг, но Макс уже в своей первой попытке "привез" ему три десятых.

Юки Цунода помешал проехать быстрый круг Валттери Боттасу, не дав тому достаточно пространства. Как известно, Валттери оштрафовали на 3 позиции за инцидент в практике.

Несмотря на трафик на последних секундах сессии все желающие смогли поехать на быстрый круг. Хэмилтон не смог улучшить время Ферстаппена. Его потеснил Боттас, однако Льюис все равно будет стартовать выше из-за наказания партнера.

Гонка гран-при Штирии состоится 27 июня. Начало в 16:00.