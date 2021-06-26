Результати кваліфікації

1. Ферстаппен

2. Боттас (штраф 3 позиції)

3. Хемілтон

4. Норріс

5. Перес

6. Гаслі

7. Леклер

8. Цунода

9. Алонсо

10. Стролл

До слова Боттас ледь не розбив свій Mercedes на піт-лейн та отримав покарання: відео

Перша сесія

У першій сесії традиційно зазнали невдач обидва пілоти Haas Микита Мазєпін та Мік Шумахер. Несподівано у топ-15 не пройшов пілот Alpine Естебан Окон. Помилка завадила пройти далі й Кімі Ряйкконену.

20. Мазєпін

19. Шумахер

18. Ряйкконен

17. Окон

16. Латіфі

Друга сесія

Друга сесія несподівано виявилася невдалою для пілотів Ferrari та McLaren Карлоса Сайнса та Даніеля Ріккардо відповідно. Неочікувано 11-й час продемонстрував Джордж Расселл.

15. Джовінацці

14. Феттель

13. Ріккардо

12. Сайнс

11. Расселл

Фінал кваліфікації

У фіналі кваліфікації боротьба традиційно розгорнулася між Льюїсом Хемілтоном та Максом Ферстаппеном. Британець першим проїхав швидше коло, але Макс вже у своїй першій спробі "привіз" йому три десяті.

Юкі Цунода завадив проїхати швидке коло Валттері Боттасу, не давши тому достатньо простору. Як відомо, Валттері оштрафували на 3 позиції за інцидент у практиці.

Попри трафік на останніх секундах сесії всі охочі змогли поїхати на швидке коло. Хемілтон не зміг покращити час Ферстаппена. Його потіснив Боттас, однак Льюїс все одно стартуватиме вище через покарання партнера.

Гонка гран-прі Штирії відбудеться 27 червня. Початок о 16:00.