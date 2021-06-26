Боттас получил штраф
В пятницу, 25 июня, во время свободных заездов на "Ред Булл Ринг" Боттас сумел получить штраф на гонку.
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Валттери решил развернуться прямо на пит-лейн. Маневр Боттаса был чрезвычайно опасным, ведь он мог не только разбить свой болид, но сбить кого-то из механиков.
- В результате опасного маневра Валттери Боттас потеряет три позиции на старте гран-при Штирии в воскресенье 27 июня. Об этом сообщил Эндрю Бенсон.
- Боттас оштрафован за создание потенциально опасной ситуации. Финский гонщик не соглашается со штрафом.
В сезоне-2021 Боттас набрал только 59 очко и занимает 5 место в зачете пилотов. Его контракт с Mercedes истекает в 2021 году.