Боттас получил штраф

В пятницу, 25 июня, во время свободных заездов на "Ред Булл Ринг" Боттас сумел получить штраф на гонку.

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Валттери решил развернуться прямо на пит-лейн. Маневр Боттаса был чрезвычайно опасным, ведь он мог не только разбить свой болид, но сбить кого-то из механиков.

В результате опасного маневра Валттери Боттас потеряет три позиции на старте гран-при Штирии в воскресенье 27 июня. Об этом сообщил Эндрю Бенсон.

Боттас оштрафован за создание потенциально опасной ситуации. Финский гонщик не соглашается со штрафом.

В сезоне-2021 Боттас набрал только 59 очко и занимает 5 место в зачете пилотов. Его контракт с Mercedes истекает в 2021 году.

Квалификация гран-при Штирии состоится 26 июня и начнется в 16:00. Гонка состоится 27 июня. Начало в 16: 00.