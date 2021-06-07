Мазепин опасно заблокировал Шумахера

Во время гран-при Азербайджана 6 июня Никита Мазепин отметился грязным приемом против Шумахера.

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На финишной прямой Шумахер готовился обогнать Мазепина. Но российский пилот неожиданно повернул направо и перекрыл дорогу немцу на скорости более 300 километров в час.

Поступок Мазепина привел Шумахера в истерику. "Что это за #####? Серьезно! Он хочет убить нас?", – прокричал Мик по командному радио.

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas, после гонки прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что конфликт улажен, информирует Planet F1.

Очевидно, что на прямой была спорная ситуация. Но мы развязали все споры. Произошло недоразумение, теперь все в порядке – мы движемся дальше,

– сказал Штайнер.