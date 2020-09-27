В воскресенье, 27-го сентября, состоялось гран-при России Формулы-1. Неожиданно победу в гонке одержал финский пилот Mercedes Валттери Боттас.

Боттас стартовал третьим, но сумел удачно начать гонку, опередив Макса Ферстаппена. Залогом победы Боттаса также стал штраф, который получил его партнер по команде Льюис Хэмилтон. Британец финишировал третьим. Второе место занял Ферстаппен из Red Bull. Об этом сообщает 24 канал.

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Yes, Valtteri!!!



Bottas takes his second win of 2020!



Max Verstappen comes home second, Lewis Hamilton takes third#RussianGP #F1 pic.twitter.com/IBqgTERm4q — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Ход гонки

Уже в лучших традициях последних этапов гонка в Сочи началась с аварии. Карлос Сайнс не удержался в пределах трассы и пытался воспользоваться зоной безопасности, как и Ферстаппен.

Но испанец задел колесом стеной и разбил свой McLaren. На первом же круге сошел и Лэнс Стролл из Racing Point. Его болид случайно задел Шарль Леклер и канадца развернуло.

LAP 1/53



Safety Car is out on the opening lap



Lance Stroll and Carlos Sainz are both out of the race #RussianGP #F1 pic.twitter.com/NlytU9F8Fu — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Сразу на трассе появился автомобиль безопасности. После рестарта гонки Хэмилтон получил штраф. Британец был дважды наказан по 5 секунд за неправильный выезд на тренировочный круг.

LAP 17/53



Hamilton pits from P1, and serves his two five-second penalties on the stop ️



He rejoins behind Sebastian Vettel in P10 #RussianGP #F1 pic.twitter.com/K4vjaq3cf2 — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

В итоге штраф Хэмилтона позволил Боттасу захватить лидерство. Льюис удалось прорваться только на третье место.

Чуть в беду не попало Renault: Эстебан Окон никак не мог пройти Себастьяна Феттеля и в команде попросили француза пропустить Даниэля Риккардо.

Окон притормозил в повороте и дал австралийцу себя пройти. Однако Риккардо выехал за пределы трассы и получил 5 секунд штрафа. К счастью для Даниэля, ему удалось финишировать 5-м и обеспечить солидный отрыв от Леклера из Ferrari.

Мощный конец гонки провел Пьер Гасли: француз прошел Албона и финишировал 9-м.

Результаты гран-при России

Боттас Ферстаппен Хэмилтон Перес Риккардо Леклер Окон Квят Гасли Албон

Видеообзор гран-при Росси