Хемілтон через безглузду помилку програв гран-прі Росії, Боттас – перший
У неділю, 27-го вересня, відбулося гран-прі Росії Формули-1. Несподівано перемогу в гонці здобув фінський пілот Mercedes Валттері Боттас.
Боттас стартував третім, але зумів вдало розпочати гонку, випередивши Макса Ферстаппена. Запорукою перемоги Боттаса також став штраф, який отримав його партнер по команді Льюїс Хемілтон. Британець фінішував третім. Друге місце посів Ферстаппен з Red Bull. Про це повідомляє 24 канал.
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Хід гонки
Уже в кращих традиціях останніх етапів гонка в Сочі розпочала з аварії. Карлос Сайнс не втримався в межах траси й намагався скористатися зоною безпеки, як і Ферстаппен.
Та іспанець задів колесом стіною та розбив свій McLaren. На першому ж колі зійшов і Ленс Стролл з Racing Point. Його болід випадково задів Шарль Леклер і канадця розвернуло.
Відразу на трасі з'явився автомобіль безпеки. Після рестарту гонки Хемілтон отримав штраф. Британець був двічі покараний по 5 секунд за неправильний виїзд на тренувальне коло.
У підсумку штраф Хемілтона дозволив Боттасу захопити лідерство. Льюїс вдалося продертися лишень на третє місце.
Ледь в халепу не потрапило Renault: Естебан Окон ніяк не міг пройти Себастьяна Феттеля і в команді попросили француза пропустити Даніеля Ріккардо.
Окон пригальмував у повороті і дав австралійцю себе пройти. Однак Ріккардо виїхав за межі траси й отримав 5 секунд штрафу. На щастя для Даніеля, йому вдалося фінішувати 5-м та забезпечити солідний відрив від Леклера з Ferrari.
Потужний кінець гонки провів П'єр Гаслі: француз пройшов Албона та фінішував 9-м.
Результати гран-прі Росії
- Боттас
- Ферстаппен
- Хемілтон
- Перес
- Ріккардо
- Леклер
- Окон
- Квят
- Гаслі
- Албон