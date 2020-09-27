У неділю, 27-го вересня, відбулося гран-прі Росії Формули-1. Несподівано перемогу в гонці здобув фінський пілот Mercedes Валттері Боттас.

Боттас стартував третім, але зумів вдало розпочати гонку, випередивши Макса Ферстаппена. Запорукою перемоги Боттаса також став штраф, який отримав його партнер по команді Льюїс Хемілтон. Британець фінішував третім. Друге місце посів Ферстаппен з Red Bull. Про це повідомляє 24 канал.

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Yes, Valtteri!!!



Bottas takes his second win of 2020!



Max Verstappen comes home second, Lewis Hamilton takes third#RussianGP #F1 pic.twitter.com/IBqgTERm4q — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Хід гонки

Уже в кращих традиціях останніх етапів гонка в Сочі розпочала з аварії. Карлос Сайнс не втримався в межах траси й намагався скористатися зоною безпеки, як і Ферстаппен.

Та іспанець задів колесом стіною та розбив свій McLaren. На першому ж колі зійшов і Ленс Стролл з Racing Point. Його болід випадково задів Шарль Леклер і канадця розвернуло.

LAP 1/53



Safety Car is out on the opening lap



Lance Stroll and Carlos Sainz are both out of the race #RussianGP #F1 pic.twitter.com/NlytU9F8Fu — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

Відразу на трасі з'явився автомобіль безпеки. Після рестарту гонки Хемілтон отримав штраф. Британець був двічі покараний по 5 секунд за неправильний виїзд на тренувальне коло.

LAP 17/53



Hamilton pits from P1, and serves his two five-second penalties on the stop ️



He rejoins behind Sebastian Vettel in P10 #RussianGP #F1 pic.twitter.com/K4vjaq3cf2 — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

У підсумку штраф Хемілтона дозволив Боттасу захопити лідерство. Льюїс вдалося продертися лишень на третє місце.

Ледь в халепу не потрапило Renault: Естебан Окон ніяк не міг пройти Себастьяна Феттеля і в команді попросили француза пропустити Даніеля Ріккардо.

Окон пригальмував у повороті і дав австралійцю себе пройти. Однак Ріккардо виїхав за межі траси й отримав 5 секунд штрафу. На щастя для Даніеля, йому вдалося фінішувати 5-м та забезпечити солідний відрив від Леклера з Ferrari.

Потужний кінець гонки провів П'єр Гаслі: француз пройшов Албона та фінішував 9-м.

Результати гран-прі Росії