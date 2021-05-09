Результати гран-прі Іспанії (залікова зона)

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull)

3. Валттері Боттас (Mercedes)

4. Шарль Леклер (Ferrari)

5. Серіхо Перес (Red Bull)

6. Даніель Ріккардо (McLaren)

7. Карлос Сайнс (Ferrari)

8. Ландо Норріс (McLaren)

9. Естебан Окон (Alpine)

10. П'єр Гаслі (Alpha Tauri)

До теми Хемілтон здобув 100-й поул у кар'єрі на гран-прі Іспанії: результати

Хід гонки

У першому повороті Ферстаппен уже був попереду Хемілтона. Макс агресивно атакував Льюїса й опинився попереду. Натомість Леклер обійшов Боттаса, який через маневр Ферстаппена вимушено скинув швидкість.

Відтак, два пілоти Mercedes відразу втратили свої позиції. Ще дві сходинки програли Окон та Сайнс, яких обійшли Ріккардо та Перес.

На 9 колі на трасі вимушено з'явився автомобіль безпеки, адже проблеми виникли у Юкі Цуноди в 10 повороті. Японець не зміг продовжити гонку. Слід зазначити, що П'єр Гаслі отримав 5 секунд штрафу за старт з неправильного місця.

Після 20 кола пілоти почали заходити на піт-стопи. Ферстаппен побував у боксах на 25 колі і затримався. Зміна гуми зайняла 4,2 секунди, що досить довго для Red Bull. Хемілтон вийшов у лідери гонки й не поспішав заходити у бокси.

Лишень на 29 колі на піт-стоп зайшли Хемілтон та Леклер. Більш пізній піт-стоп не пішов на користь пілотами: Льюїс пропустив Ферстаппена, який вже вигравав 5 секунд, а Леклер програвав Боттасу. Разом з тим, завдяки ранньому піт-стопу Сайнс пройшов Окона.

Після 30 кола Хемілтон різко почав скорочувати відставання від Ферстаппена і на 34 колі вже був у зоні DRS. Ідентична боротьба за 5 місце велася між Ріккардо та Пересом. Однак ні Хемілтон, ні Перес не могли пройти своїх суперників.

На 43 колі Льюїс наблизився до Ферстаппена, але несподівано звернув у бокси. На 47 колі Перес таки пройшов Ріккардо. Мексиканець скористався DRS та агресивно увійшов у перший поворот після прямої.

Відразу на наступному колі Ріккардо та Сайнс заїхали у бокси, мабуть, піддивившись стратегію у Хемілтона. Ріккардо та Сайнс швидко наздогнали Норріса та Окона. Пілоти McLaren влаштували розмін позиціями, але Карлос швидко пройшов Норріса та кинувся навздогін Ріккардо.

До 52 кола Хемілтон наздогнав Боттаса, якого в команді попросили не стримувати Льюїса. Фін не без проблем пропустив напарника по команді. Водночас Ріккардо та Сайнс спокійно пройшли Окона.

На 54 колі у боксах побував і Боттас, якому поставили м'яку гуму. Фін швидко пройшов Леклера і повернув собі 3 місце.

На 59 колі Хемілтон наздогнав Ферстаппена та вже перебував у зоні DRS. У кінці прямої Хемілтон атакував Макса та вийшов на перше місце!

Боротьбу за 10 місце розгорнули Алонсо, Стролл, Феттель та Гаслі. Переможцем у цій боротьбі виявився Гаслі. Найшвидше коло та додатковий бал у Макса Ферстаппена.