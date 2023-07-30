В гонке Формулы-1 продолжается сезон-2023. В Бельгии подошел к окончанию 12-й этап этой кампании, пишет 24 канал.

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Трасса "Спа-Франкоршам" является самой длинной в этом сезоне, ведь длина одного круга составляет 7 километров. Поэтому и гран-при длилось небольшое количество кругов – 44.

Очередная феерия от Ферстаппена

В субботу состоялся спринт, победителем которого стал главный фаворит сезона Макс Ферстаппен. Впрочем, в квалификации пилот Ред Булл занял лишь шестую строчку, тогда как поул достался Шарлю Леклеру из Феррари.

Ожидалось, что голландец сдаст немного на гран-при Бельгии, но на практике Макс снова всех вынес. Чемпион последних двух сезонов на 18-м круге вышел в лидеры и не отдавал первую строчку до финиша.

В итоге Ферстаппен привез 22 секунды своему партнеру по команде Серхио Пересу. Это уже 10-я победа пилота в 12 этапах сезона. Подиум запер как раз Леклер.

Результаты гран-при Бельгии:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Серхио Перес (Ред Булл) +22,3 Шарль Леклер (Феррари) +32,2 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +49,6 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +56,1 Джордж Расселл (Мерседес) +1:03,1 Лэндо Норрис (Макларен) +1:13,7 Эстебан Окон (Альпин) +1:14,7 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:19,3 Юки Цунода (Альфа Таури) +1:20,2

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Вопрос чемпионства решен

В индивидуальном зачете Макс еще больше укрепил свое лидерство и теперь опережает Переса на 125 очков. А вот борьба между Хэмилтоном и Алонсо за третье место набирает обороты.

На гран-при Бельгии Льюис финишировал на одно место повыше и теперь отстает от Фернандо всего на один балл. В свою очередь, Шарль Леклер поднялся в топ-5. Формула-1 уходит на лунную паузу, следующий этап пройдет 27 августа в Нидерландах.

Общий зачет Формулы-1 в сезоне-2023: