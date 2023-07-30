У перегонах Формули-1 продовжується сезон-2023. У Бельгії підійшов до закінчення 12-ий етап цієї кампанії, пише 24 канал.

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Траса "Спа-Франкоршам" є найдовшою у цьому сезоні, адже довжина одного кола складає аж 7 кілометрів. Через це і гран-прі тривав невелику кількість кіл – 44.

Чергова феєрія від Ферстаппена

У суботу відбувся спринт, переможцем якого став головний фаворит сезону Макс Ферстаппен. Втім у кваліфікації пілот Ред Булл посів лише шосту сходинку, тоді як поул дістався Шарлю Леклеру з Феррарі.

Очікувалось, що голандець трохи здасть на гран-прі Бельгії, але на практиці Макс знову всіх виніс. Чемпіон останніх двох сезонів на 18-му колі вийшов в лідери і не віддавав першу сходинку до фінішу.

У підсумку Ферстаппен привіз аж 22 секунди своєму партнеру по команді Серхіо Пересу. Це вже 10-та перемога пілота у 12-ти етапах сезону. Подіум замкнув як раз Леклер.

Результати гран-прі Бельгії:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Серхіо Перес (Ред Булл) +22,3 Шарль Леклер (Феррарі) +32,2 Льюїс Хемілтон (Мерседес) +49,6 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +56,1 Джордж Расселл (Мерседес) +1:03,1 Лендо Норріс (Макларен) +1:13,7 Естебан Окон (Альпін) +1:14,7 Ленс Стролл (Астон Мартін) +1:19,3 Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1:20,2

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Питання чемпіонства вирішене

В індивідуальному заліку Макс ще більше зміцнив своє лідерство і тепер випереджає Переса аж на 125 очок. А ось боротьба між Хемілтоном та Алонсо за третю сходинку набирає обертів.

На гран-прі Бельгії Льюїс фінішував на одне місце вище і тепер відстає від Фернандо лише на один бал. У свою чергу Шарль Леклер піднявся у топ-5. Формула-1 йде на місячну паузу, наступний етап пройде 27 серпня в Нідерландах.

Загальний залік Формули-1 у сезоні-2023: