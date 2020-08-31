30-го серпня відбулося гран-прі Бельгії на легендарній трасі "Спа-Франкоршам". На 11-у колі гонки Джордж Расселл та Антоніо Джовінацці потрапили у важку аварію.

Джовінаццо з Alfa Romeo не впорався з керуванням при проходженні повороту, пише 24 канал. Його болід розвернуло, внаслідок чого він врізався у відбійник, після чого його відкинуло назад на трасу.

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Колесо, що відлетіло від боліда Джовінацці, вдарило Расселла з Williams, який намагався об'їхати Антоніо.

Ніхто з гонщиків не постраждав в результаті інциденту, але обидва боліди отримали серйозні пошкодження. На трасі відразу з'явилася машина безпеки.

Мені не пощастило і пощастило

Після гонки Рассел прокоментував аварію у своєму інстаграмі. Він заявив, що йому пощастило та не пощастило в одному моменті.

Гонщик мав на увазі, що не зміг завершити гонку, але уникнув трагічних наслідків.

Гонщики вшанували Антуана Юбера

Під час гран-прі Бельгії 2020 року пілоти вшанували Антуана Юбера.

Торік французький гонщик Антуан Юбер загинув у моторошній аварії гонки Формули-2 в Бельгії на трасі "Спа-Франкоршам".

Трагічний інцидент стався 31-го серпня.