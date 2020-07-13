Два пілоти Феррарі Леклер та Феттель вже з перших метрів хотіли показати, хто із них виявиться сильнішим, але така конкуренція призвела до зіткнення болідів. Обидва пілоти не продовжили боротьбу у гонці.

Вчора, 12 липня, на автодромі "Ред Булл Ринг" в австрійському Шпільберг, відбувся 2-й етап Формули-1 сезону 2020 року "Гран-прі Штирії", пише 24 канал.

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Інцидент з Феррарі

Вже на третьому повороті Леклер врізався в Феттеля. У Себастьяна внаслідок зіткнення зламалось заднє антикрило через це він відкотився на останню позицію.

Леклер, який починав гонку лише на 14-му місці, на старті гран-прі спробував прорватися вперед, але не розрахував свій маневр і злетів над трасою після наїзду на поребрик. У момент приземлення зламав заднє крило на боліді напарника Себастьяна Феттеля.

Одразу після аварії Феттеля завезли у бокси, а Леклер спробував продовжити гонку, але проїхавши коло теж повернувся у бокси.

Це стало однією із головних інцидентів у гонці.

Ще під час гонки Леклер встиг офіційно вибачитись за інцидент на старті гонки та взяв всю провину на себе.

I am disappointed in myself. I'm sorry but being sorry is not enough. Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 12, 2020

Найкращий результат показав лідер Хемілтон, який спокійно завершив гонку перемогою. Другим та третім фінішували Боттас та Ферстаппен відповідно.