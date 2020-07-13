Формула-1: як пілоти Феррарі не поділили трасу – відео зіткнення
Два пілоти Феррарі Леклер та Феттель вже з перших метрів хотіли показати, хто із них виявиться сильнішим, але така конкуренція призвела до зіткнення болідів. Обидва пілоти не продовжили боротьбу у гонці.
Вчора, 12 липня, на автодромі "Ред Булл Ринг" в австрійському Шпільберг, відбувся 2-й етап Формули-1 сезону 2020 року "Гран-прі Штирії", пише 24 канал.
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Інцидент з Феррарі
Вже на третьому повороті Леклер врізався в Феттеля. У Себастьяна внаслідок зіткнення зламалось заднє антикрило через це він відкотився на останню позицію.
Леклер, який починав гонку лише на 14-му місці, на старті гран-прі спробував прорватися вперед, але не розрахував свій маневр і злетів над трасою після наїзду на поребрик. У момент приземлення зламав заднє крило на боліді напарника Себастьяна Феттеля.
Одразу після аварії Феттеля завезли у бокси, а Леклер спробував продовжити гонку, але проїхавши коло теж повернувся у бокси.
Це стало однією із головних інцидентів у гонці.
Ще під час гонки Леклер встиг офіційно вибачитись за інцидент на старті гонки та взяв всю провину на себе.
Найкращий результат показав лідер Хемілтон, який спокійно завершив гонку перемогою. Другим та третім фінішували Боттас та Ферстаппен відповідно.