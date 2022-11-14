Сенсационная победа Рассела на фоне аварии Хэмилтона и Ферсаппена: результат гран-при Бразилии

Британский пилот Мерседеса Джордж Рассел стал победителем гран-при Бразилии. Немецкая команда сократила отставание от Феррари в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.

В воскресенье, 13 ноября, в Сан-Паулу на автодроме Интерлагос состоялась гонка предпоследнего этапа Формулы-1 сезона-2022 – гран-при Бразилии. Дебютную победу в карьере одержал пилот Мерседеса Джордж Рассел. Кстати, для Мерседеса это тоже первая победа в сезоне.

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Победитель гран-при Бразилии Джордж Рассел

На втором месте финишировал напарник Рассела Льюис Хэмилтон, а на третьем – представитель Феррари Карлос Сайнс.

На старте гонки произошло столкновение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. Однако они смогли продолжить гонку, хотя нидерландский гонщик получил штраф в 5 секунд. В итоге Макс финишировал на шестом месте.

Видео аварии Хэмилтона и Ферстаппена

Прекрасную гонку провел Фернандо Алонсо. Пилот Альпин стартовал 17-м, а финишировал на 5-м месте.

В общем зачете продолжается борьба за второе место. Шарль Леклер сумел догнать Серехио Переса – у обоих пилотов по 290 очков.

Общий зачет Формулы-1 после гран-при Бразилии-2022

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 429

2. Шарль Леклер (Феррари) – 290

3. Серхио Перес (Ред Булл) – 290

4. Джордж Расселл (Мерседес) – 265

5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 240

Благодаря победе в Бразилии Мерседес сумел сократить отставание от Феррари в битве за второе место. Теперь их разделяет всего 19 баллов.

Кубок конструкторов

1. Ред Булл – 719

2. Феррари – 524

3. Мерседес – 505

4. Альпин – 167

5. Макларен – 148

Финальный этап Формулы-1 состоится 18 – 20 ноября. На гран-при Абу-Даби команды и пилоты сразятся за лучшие итоговые места в личном зачете и Кубке конструкторов.