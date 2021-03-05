Формула-1 опубликовала окончательный календарь гонок на 2021 год
Руководство Формулы-1 удалось найти трассу, чтобы обеспечить 23 этапа гонки в этом сезоне. Свободное место заняла трасса Портимао в Португалии.
Источник:F1
Из-за карантин, руководство Формулы-1 было вынуждено вносить ряд изменений в календарь гонок. Так, вместо гран-при Австралии, где обычно начинался сезон, в этом году пилотам пришлось начинать в Бахрейне. А вот гонка в Мельбурне состоится уже в ноябре.
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Долгое время было неизвестно, где состоится гонка в начале мая – третий этап вместо Вьетнама. И вот наконец удалось договориться, что этот этап примет Португалия.
Этап в Портимао вернулся к королевским гонкам в 2020 году. И именно на этой трассе Льюис Хэмилтон одержал свою 92 победу, побив рекорд Михаэля Шумахера.
До этого гонки в Португалии не проводились с 1996 года. И в 2020 году вернулись только потому, что организаторы не могли провести гонку в других странах.
Календарь Формулы-1 в 2021 году
- Гран-при Бахрейна (26 – 28 марта)
- Гран-при Италии (Имола) (16 – 18 апреля)
- Гран-при Португалии (Портимао) (30 апреля – 2 мая)
- Гран-при Испании (7 – 9 мая)
- Гран-при Монако (20 – 23 мая)
- Гран-при Азербайджана (4 – 6 июня)
- Гран-при Канады (11 – 13 июня)
- Гран-при Франции (25 – 27 июня)
- Гран-при Австрии (2 – 4 июля)
- Гран-при Великобритании (16 – 18 июля)
- Гран-при Венгрии (30 июля – 1 августа)
- Гран-при Бельгии (27 – 29 августа)
- Гран-при Нидерландов (3 – 5 сентября)
- Гран-при Италии (10 – 12 сентября)
- Гран-при России (24 – 26 сентября)
- Гран-при Сингапура (1 – 3 октября)
- Гран-при Японии (8 – 10 октября)
- Гран-при США (22 – 24 октября)
- Гран-при Мексики (29 – 31 октября)
- Гран-при Бразилии (5 – 7 ноября)
- Гран-при Австралии (19 – 21 ноября)
- Гран-при Саудовской Аравии (3 – 5 декабря)
- Гран-при Абу-Даби (10 – 12 декабря)
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