Руководство Формулы-1 удалось найти трассу, чтобы обеспечить 23 этапа гонки в этом сезоне. Свободное место заняла трасса Портимао в Португалии.

Из-за карантин, руководство Формулы-1 было вынуждено вносить ряд изменений в календарь гонок. Так, вместо гран-при Австралии, где обычно начинался сезон, в этом году пилотам пришлось начинать в Бахрейне. А вот гонка в Мельбурне состоится уже в ноябре.

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Долгое время было неизвестно, где состоится гонка в начале мая – третий этап вместо Вьетнама. И вот наконец удалось договориться, что этот этап примет Португалия.

Этап в Портимао вернулся к королевским гонкам в 2020 году. И именно на этой трассе Льюис Хэмилтон одержал свою 92 победу, побив рекорд Михаэля Шумахера.

До этого гонки в Португалии не проводились с 1996 года. И в 2020 году вернулись только потому, что организаторы не могли провести гонку в других странах.

Календарь Формулы-1 в 2021 году