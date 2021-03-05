Керівництво Формули-1 таки вдалося знайти трасу, щоб забезпечити 23 етапи перегонів в цьому сезоні. Вільне місце зайняла траса Портімао в Португалії.

Через карантинні обмеження, керівництво Формули-1 було змушене вносити декілька змін в календар гонок. Так, замість гран-прі Австралії, де зазвичай починався сезон, у цьому році пілотам випало розпочинати в Бахрейні. Натомість гонка в Мельбурні відбудеться вже у листопаді.

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Довгий час невідомо було, де відбудеться гонка на початку травня – третій етап замість В'єтнаму. І от нарешті вдалося домовитися, що цей етап прийме Португалія.

Етап в Портімао повернувся до королівських перегонів у 2020 році. І саме на цій трасі Льюїс Хемілтон здобув свою 92-у перемогу, побивши рекорд Міхаеля Шумахера.

До цього перегони у Португалії не відбувалися з 1996 року. І у 2020 році повернулися лише через те, що організатори не могли провести перегони в інших країнах.

Календар Формули-1 у 2021 році