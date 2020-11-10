Керівництво Формули-1 опублікувало календар перегонів на 2021 рік. Загалом заплановано 23 гонки. Але ще не всі місця відомі.

Новий сезон планують розпочати традиційно в Австралії. Гран-прі в Мельбурні відбудеться 21 березня. Остання гонка пройде 5 грудня в Абу-Дабі.

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Поки що невідома доля трьох гран-прі. Мова йде про четвертий етап, який запланований на 25 квітня.

Натомість на 9 травня заплановано гран-прі Іспанії. А на 14 листопада – гран-прі Бразилії. Але сторони поки не уклали угоди про проведення перегонів.

Щодо нового етапу, то гран-прі Саудівської Аравії заплановано на 28 листопада.

Попередній календар Формули-1

21 березня – Австралія (Мельбурн)

28 березня – Бахрейн (Сахір)

11 квітня – Китай (Шанхай)

25 квітня – поки не визначено

9 травня – Іспанія (Барселона)

23 травня – Монако (Монако)

6 червня – Азербайджан (Баку)

13 червня – Канада (Монреаль)

27 червня – Франція (Ле-Кастелле)

4 липня – Австрія (Шпільберг)

18 липня – Великобританія (Сільверстоун)

1 серпня – Угорщина (Будапешт)

29 серпня – Бельгія (Спа)

5 вересня – Нідерланди (Зандворт)

12 вересня – Італія (Монца)

26 вересня – Росія (Сочі)

3 жовтня – Сінгапур (Сінгапур)

10 жовтня – Японія (Судзука)

24 жовтня – США (Остін)

31 жовтня – Мексика (Мехіко)

14 листопада – Бразилія (Сан-Паулу)

28 листопада – Саудівська Аравія (Джидда)

5 грудня – Абу-Дабі (Абу-Дабі)



Календар Формули-1 на 2021 рік / Ілюстрація F1

Цей календар має ще затвердити всесвітня рада FIA.