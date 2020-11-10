Формула-1 опублікувала календар на 2021 рік
Керівництво Формули-1 опублікувало календар перегонів на 2021 рік. Загалом заплановано 23 гонки. Але ще не всі місця відомі.
Новий сезон планують розпочати традиційно в Австралії. Гран-прі в Мельбурні відбудеться 21 березня. Остання гонка пройде 5 грудня в Абу-Дабі.
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Поки що невідома доля трьох гран-прі. Мова йде про четвертий етап, який запланований на 25 квітня.
Натомість на 9 травня заплановано гран-прі Іспанії. А на 14 листопада – гран-прі Бразилії. Але сторони поки не уклали угоди про проведення перегонів.
Щодо нового етапу, то гран-прі Саудівської Аравії заплановано на 28 листопада.
Попередній календар Формули-1
- 21 березня – Австралія (Мельбурн)
- 28 березня – Бахрейн (Сахір)
- 11 квітня – Китай (Шанхай)
- 25 квітня – поки не визначено
- 9 травня – Іспанія (Барселона)
- 23 травня – Монако (Монако)
- 6 червня – Азербайджан (Баку)
- 13 червня – Канада (Монреаль)
- 27 червня – Франція (Ле-Кастелле)
- 4 липня – Австрія (Шпільберг)
- 18 липня – Великобританія (Сільверстоун)
- 1 серпня – Угорщина (Будапешт)
- 29 серпня – Бельгія (Спа)
- 5 вересня – Нідерланди (Зандворт)
- 12 вересня – Італія (Монца)
- 26 вересня – Росія (Сочі)
- 3 жовтня – Сінгапур (Сінгапур)
- 10 жовтня – Японія (Судзука)
- 24 жовтня – США (Остін)
- 31 жовтня – Мексика (Мехіко)
- 14 листопада – Бразилія (Сан-Паулу)
- 28 листопада – Саудівська Аравія (Джидда)
- 5 грудня – Абу-Дабі (Абу-Дабі)
Календар Формули-1 на 2021 рік / Ілюстрація F1
Цей календар має ще затвердити всесвітня рада FIA.
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