Формула-1 объявила об отмене очередного Гран-при

Организаторы Формулы-1 официально объявили об отмене очередного Гран-при в календаре сезона-2021. Второй год подряд "Королева автоспорта" не приедет в Японию.

Япония не примет Гран-при Формулы-1

Этап в Японии опять не состоится из-за сложностей, связанных с процедурой въезда в страну в условиях пандемии.

Примечательно Окон неожиданно победил на игре-при Венгрии благодаря массовой аварии на старте

Предполагается, что японский этап может заменить еще одна гонка в Бахрейне. Однако в Формуле-1 не определились с тем, как будет выглядеть календарь чемпионата на завершающей стадии сезона.

Вместе с тем, есть и положительные новости. Организаторы Гран-при Нидерландов недавно подтвердили, что гонка состоится. В Формуле-1 опасались, что Нидерланды вдруг откажутся от своего этапа из-за ограничений.

Календарь Формулы-1

Гран-при Бельгии (27 – 29 августа)

Гран-при Нидерландов (3 – 5 сентября)

Гран-при Италии (10 – 12 сентября)

Гран-при России (24 – 26 сентября)

Гран-при Турции (1 – 3 октября)

Гран-при США (22 – 24 октября)

Гран-при Мексики (29 – 31 октября)

Гран-при Бразилии (5 – 7 ноября)

Гран-при Саудовской Аравии (3 – 5 декабря)

Гран-при Абу-Даби (10 – 12 декабря)

Ранее был отменен Гран-при Австралии . Этап также не состоялся в 2020 году.

Формула-1 ушла в отпуск до 27 августа. Сейчас лидером чемпионата является Льюис Хэмилтон.