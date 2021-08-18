Японія не прийме гран-прі Формули-1

Етап у Японії знову не відбудеться через складнощі, пов'язані з процедурою в'їзду в країну в умовах пандемії.

Варте уваги Окон неочікувано переміг на грі-прі Угорщини завдяки масовій аварії на старті

Передбачається, що японський етап може замінити ще одна гонка у Бахрейні. Однак у Формулі-1 не визначились з тим, як буде виглядати календар чемпіонату на завершальній стадії сезону.

Разом з тим, є і позитивні новини. Організатори гран-прі Нідерландів недавно підтвердили, що гонка відбудеться. У Формулі-1 побоювалися, що Нідерланди вдруге відмовляться від свого етапу через обмеження.

Календар Формули-1

Гран-прі Бельгії (27 – 29 серпня)

Гран-прі Нідерландів (3 – 5 вересня)

Гран-прі Італії (10 – 12 вересня)

Гран-прі Росії (24 – 26 вересня)

Гран-прі Туреччини (1 – 3 жовтня)

Гран-прі США (22 – 24 жовтня)

Гран-прі Мексики (29 – 31 жовтня)

Гран-прі Бразилії (5 – 7 листопада)

Гран-прі Саудівської Аравії (3 – 5 грудня)

Гран-прі Абу-Дабі (10 – 12 грудня)

Раніше був скасований гран-прі Австралії. Етап також не відбувся у 2020 році.

Формула-1 пішла у відпустку до 27 серпня. Наразі лідером чемпіонату є Льюїс Хемілтон.