Гран-при Австралии в предыдущие годы открывало сезон в Формуле-1. Однако в 2020 году соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса (при том что команды уже прибыли в Мельбурн).

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В 2021 году организаторам удалось добавить гран-при Австралии в календарь Формулы-1. Но это должен был быть аж 21-й этап из 23, которые запланировали – 19-21 ноября.

И все же его пришлось отменить. Причиной такого решения организаторы назвали проблемы с логистикой и карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

При этом в Формуле-1 пообещали, что в 2021 году все-таки проведут 23 этапа, как было запланировано. Поэтому сейчас рассматривают варианты, кто может заменить Австралию в календаре.

Гран-при Австралии – не единственное, которое могут отменить в 2021 году. Под угрозой еще как минимум два этапа, пишет The Race. Среди них гран-при Японии (8-10 октября) и Бразилии (5-7 ноября). А также гран-при Мексики (29-31 октября).

Если японский или мексиканский этап не состоится, то, вполне вероятно, в США состоится спаренный гран-при.

Зато вместо Австралии гонки состоятся в Китае. Альтернатива – Бахрейн (здесь состоялась первая гонка сезона).