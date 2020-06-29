Команда Формулы-1 Mercedes-AMG F1 представила новую ливрею на сезон 2020 года. "Серебряные стрелы" в этом сезоне будут "черными".

Mercedes поддержал движение Black Lives Matter

Немецкая команда представила новую ливрею в понедельник, 29 июня. Об этом Mercedes сообщил на официальном сайте.

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В команде заявили, что в 2020 году решили, что их болиды будут в черных цветах из-за борьбы с расизмом.

Introducing our new 2020 livery A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020

Mercedes призывает положить конец расизму. Таким образом немецкая компания поддержала движение Black Lives Matter.

Инициативу поддержали пилоты команды – британец Льюис Хэмилтон, финн Валттери Боттас и исполнительный директор команды австриец Тото Вольф.

Впервые Mercedes появится в новых цветах уже на этих выходных, когда в Австрии состоится первое в сезоне Гран-при.

Что такое Black Lives Matter?

Интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении представителей негроидной расы.

Занимается организацией акций протестов, демонстраций в связи с дискриминацией на расовой почве, убийствами полицейскими при исполнении служебных обязанностей.

Широкую огласку движение набрало в конце мая. Тогда в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд умер после применения к нему удушающего приема полицейскими при задержании.

США всколыхнули массовые протесты. Также массовые акции прошли в других странах мира.