Формула-1: Mercedes змінив ліврею болідів Хемілтона і Боттаса через боротьбу з расизмом – фото
Команда Формули-1 Mercedes-AMG F1 представила нову ліврею на сезон 2020 року. "Срібні стріли" у цьому сезоні будуть "чорними".
Mercedes підтримав рух Black Lives Matter
Німецька команда представила нову ліврею у понеділок, 29-го червня. Про це Mercedes повідомив на офіційному сайті.
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У команді заявили, що у 2020 році вирішили, що їх боліди будуть у чорних кольорах через боротьбу з расизмом.
Mercedes закликає покласти край расизму. У такий спосіб німецька конюшня підтримала рух Black Lives Matter (Життя темношкірих важливі).
Ініціативу підтримали пілоти команди – британець Льюїс Хемілтон, фін Валттері Боттас і виконавчий директор команди австрієць Тото Вольф.
Вперше Mercedes постане у нових кольорах вже цього вікенду, коли в Австрії відбудеться перше у сезоні гран-прі.
Що таке Black Lives Matter?
Інтернаціональний рух активістів, які виступають проти насильства щодо представників негроїдної раси.
Займається організацією акцій протестів, демонстрацій у зв'язку з дискримінацією на расовому ґрунті, вбивствами поліцейськими при виконанні службових обов'язків.
Широкого розголосу рух набрав наприкінці травня. Тоді в Міннеаполісі афроамериканець Джордж Флойд помер після застосування до нього задушливого прийому поліцейськими під час затримання.
США сколихнули масові протести. Також масові акції пройшли в інших країнах світу.