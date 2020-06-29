Команда Формули-1 Mercedes-AMG F1 представила нову ліврею на сезон 2020 року. "Срібні стріли" у цьому сезоні будуть "чорними".

Mercedes підтримав рух Black Lives Matter

Німецька команда представила нову ліврею у понеділок, 29-го червня. Про це Mercedes повідомив на офіційному сайті.

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У команді заявили, що у 2020 році вирішили, що їх боліди будуть у чорних кольорах через боротьбу з расизмом.

Introducing our new 2020 livery A pledge to improve the diversity of our team and our sport, and a signal of the Team’s commitment to fighting racism and discrimination in all its forms. pic.twitter.com/ZYzCsFl6Mv — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020

Mercedes закликає покласти край расизму. У такий спосіб німецька конюшня підтримала рух Black Lives Matter (Життя темношкірих важливі).

Ініціативу підтримали пілоти команди – британець Льюїс Хемілтон, фін Валттері Боттас і виконавчий директор команди австрієць Тото Вольф.

Вперше Mercedes постане у нових кольорах вже цього вікенду, коли в Австрії відбудеться перше у сезоні гран-прі.

Що таке Black Lives Matter?

Інтернаціональний рух активістів, які виступають проти насильства щодо представників негроїдної раси.

Займається організацією акцій протестів, демонстрацій у зв'язку з дискримінацією на расовому ґрунті, вбивствами поліцейськими при виконанні службових обов'язків.

Широкого розголосу рух набрав наприкінці травня. Тоді в Міннеаполісі афроамериканець Джордж Флойд помер після застосування до нього задушливого прийому поліцейськими під час затримання.

США сколихнули масові протести. Також масові акції пройшли в інших країнах світу.