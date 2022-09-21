Новый сезон в Формуле-1 в 2023 году начнется в Бахрейне 5 марта. Последняя гонка состоится в Абу-Даби 26 ноября. Традиционный летний перерыв состоится в августе после гран-при Бельгии.

Напомним Формула-1 отмежевывается от дикарей: гонки больше не вернутся в россию

Стоит отметить, что в 2023 году в США состоятся сразу три гран-при. 7 мая в Майами, 22 октября в Остине, а 18 ноября – в Лас-Вегасе. При этом гонка в Лас-Вегасе еще требует подтверждения самой трассы.

Также две гонки примет Италия – 21 мая гран-при Эмилия-Романия (на трассе Имола), а 3 сентября команды уже сразятся на трассе в Монце.

Кроме того, в 2023 году в календарь Формулы-1 вернутся гран-при Китая и Катара. Как и в 2022 году, Германия не будет принимать этап Формулы-1. Также не будет гонки в Португалии и Турции.

Календарь Формулы-1 на 2023 год
(дата, название гран-при, место проведения)

  1. 5 марта. Бахрейн. Сахир
  2. 19 марта. Саудовская Аравия. Джидда
  3. 2 апреля Австралия. Мельбурн
  4. 16 апреля. Китай. Шанхай
  5. 30 апреля. Азербайджан. Баку
  6. 7 мая. Майами. Майами
  7. 21 мая. Эмилия-Романия. Имола
  8. 28 мая. Монако. Монако
  9. 4 июня. Испания. Барселона
  10. 18 июня. Канада. Монреаль
  11. 2 июля. Австрия. Шпильберг
  12. 9 июля. Великобритания. Сильверстоун
  13. 23 июля. Венгрия. Будапешт
  14. 30 июля. Бельгия. Спа
  15. 27 августа. Нидерланды. Зандворт
  16. 3 сентября. Италия. Монца
  17. 17 сентября. Сингапур. Сингапур
  18. 24 сентября. Япония. Сузука
  19. 8 октября. Насморк. Лосайл
  20. 22 октября. США. Остин
  21. 29 октября. Мексика. Мехико
  22. 5 ноября. Бразилия. Сан-Паулу
  23. 18 ноября. Лас-Вегас. Лас-Вегас
  24. 26 ноября. Абу-Даби. Яс Марина