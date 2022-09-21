Новый сезон в Формуле-1 в 2023 году начнется в Бахрейне 5 марта. Последняя гонка состоится в Абу-Даби 26 ноября. Традиционный летний перерыв состоится в августе после гран-при Бельгии.

Напомним Формула-1 отмежевывается от дикарей: гонки больше не вернутся в россию

Стоит отметить, что в 2023 году в США состоятся сразу три гран-при. 7 мая в Майами, 22 октября в Остине, а 18 ноября – в Лас-Вегасе. При этом гонка в Лас-Вегасе еще требует подтверждения самой трассы.

Также две гонки примет Италия – 21 мая гран-при Эмилия-Романия (на трассе Имола), а 3 сентября команды уже сразятся на трассе в Монце.

Кроме того, в 2023 году в календарь Формулы-1 вернутся гран-при Китая и Катара. Как и в 2022 году, Германия не будет принимать этап Формулы-1. Также не будет гонки в Португалии и Турции.

Календарь Формулы-1 на 2023 год

(дата, название гран-при, место проведения)