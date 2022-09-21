Новый сезон в Формуле-1 в 2023 году начнется в Бахрейне 5 марта. Последняя гонка состоится в Абу-Даби 26 ноября. Традиционный летний перерыв состоится в августе после гран-при Бельгии.
Напомним Формула-1 отмежевывается от дикарей: гонки больше не вернутся в россию
Стоит отметить, что в 2023 году в США состоятся сразу три гран-при. 7 мая в Майами, 22 октября в Остине, а 18 ноября – в Лас-Вегасе. При этом гонка в Лас-Вегасе еще требует подтверждения самой трассы.
Также две гонки примет Италия – 21 мая гран-при Эмилия-Романия (на трассе Имола), а 3 сентября команды уже сразятся на трассе в Монце.
Кроме того, в 2023 году в календарь Формулы-1 вернутся гран-при Китая и Катара. Как и в 2022 году, Германия не будет принимать этап Формулы-1. Также не будет гонки в Португалии и Турции.
Календарь Формулы-1 на 2023 год
(дата, название гран-при, место проведения)
- 5 марта. Бахрейн. Сахир
- 19 марта. Саудовская Аравия. Джидда
- 2 апреля Австралия. Мельбурн
- 16 апреля. Китай. Шанхай
- 30 апреля. Азербайджан. Баку
- 7 мая. Майами. Майами
- 21 мая. Эмилия-Романия. Имола
- 28 мая. Монако. Монако
- 4 июня. Испания. Барселона
- 18 июня. Канада. Монреаль
- 2 июля. Австрия. Шпильберг
- 9 июля. Великобритания. Сильверстоун
- 23 июля. Венгрия. Будапешт
- 30 июля. Бельгия. Спа
- 27 августа. Нидерланды. Зандворт
- 3 сентября. Италия. Монца
- 17 сентября. Сингапур. Сингапур
- 24 сентября. Япония. Сузука
- 8 октября. Насморк. Лосайл
- 22 октября. США. Остин
- 29 октября. Мексика. Мехико
- 5 ноября. Бразилия. Сан-Паулу
- 18 ноября. Лас-Вегас. Лас-Вегас
- 26 ноября. Абу-Даби. Яс Марина