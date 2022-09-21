Новий сезон у Формулі-1 у 2023 році розпочнеться в Бахрейні 5 березня. Остання гонка відбудеться в Абу-Дабі 26 листопада. Традиційна літня перерва відбудеться в серпні після гран-прі Бельгії.
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Варто відзначити, що у 2023 році в США відбудуться одразу три гран-прі. 7 травня в Маямі, 22 жовтня в Остіні, а 18 листопада – в Лас-Вегасі. При цьому гонка в Лас-Вегасі ще вимагає підтвердження щодо самої траси.
Також дві гонки прийме Італія – 21 травня гран-прі Емілія-Романія (на трасі Імола), а 3 вересня команди вже змагатимуться на трасі в Монці.
Окрім того, у 2023 році в календар Формули-1 повернуться гран-прі Китаю та Катару. Натомість як і у 2022 році, Німеччина не прийматиме етап Формули-1. Також не буде перегонів в Португалії та Туреччині.
Календар Формули-1 на 2023 рік
(дата, назва гран-прі, місце проведення)
- 5 березня. Бахрейн. Сахір
- 19 березня. Саудівська Аравія. Джидда
- 2 квітня Австралія. Мельбурн
- 16 квітня. Китай. Шанхай
- 30 квітня. Азербайджан. Баку
- 7 травня. Маямі. Маямі
- 21 травня. Емілія-Романія. Імола
- 28 травня. Монако. Монако
- 4 червня. Іспанія. Барселона
- 18 червня. Канада. Монреаль
- 2 липня. Австрія. Шпільберг
- 9 липня. Великобританія. Сільверстоун
- 23 липня. Угорщина. Будапешт
- 30 липня. Бельгія. Спа
- 27 серпня. Нідерланди. Зандворт
- 3 вересня. Італія. Монца
- 17 вересня. Сінгапур. Сінгапур
- 24 вересня. Японія. Сузука
- 8 жовтня. Катар. Лосайл
- 22 жовтня. США. Остін
- 29 жовтня. Мексика. Мехіко
- 5 листопада. Бразилія. Сан-Паулу
- 18 листопада. Лас-Вегас. Лас-Вегас
- 26 листопада. Абу-Дабі. Яс Маріна