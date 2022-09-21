Новий сезон у Формулі-1 у 2023 році розпочнеться в Бахрейні 5 березня. Остання гонка відбудеться в Абу-Дабі 26 листопада. Традиційна літня перерва відбудеться в серпні після гран-прі Бельгії.

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Варто відзначити, що у 2023 році в США відбудуться одразу три гран-прі. 7 травня в Маямі, 22 жовтня в Остіні, а 18 листопада – в Лас-Вегасі. При цьому гонка в Лас-Вегасі ще вимагає підтвердження щодо самої траси.

Також дві гонки прийме Італія – 21 травня гран-прі Емілія-Романія (на трасі Імола), а 3 вересня команди вже змагатимуться на трасі в Монці.

Окрім того, у 2023 році в календар Формули-1 повернуться гран-прі Китаю та Катару. Натомість як і у 2022 році, Німеччина не прийматиме етап Формули-1. Також не буде перегонів в Португалії та Туреччині.

Календар Формули-1 на 2023 рік

(дата, назва гран-прі, місце проведення)