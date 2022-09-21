Новий сезон у Формулі-1 у 2023 році розпочнеться в Бахрейні 5 березня. Остання гонка відбудеться в Абу-Дабі 26 листопада. Традиційна літня перерва відбудеться в серпні після гран-прі Бельгії.

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Варто відзначити, що у 2023 році в США відбудуться одразу три гран-прі. 7 травня в Маямі, 22 жовтня в Остіні, а 18 листопада – в Лас-Вегасі. При цьому гонка в Лас-Вегасі ще вимагає підтвердження щодо самої траси.

Також дві гонки прийме Італія – 21 травня гран-прі Емілія-Романія (на трасі Імола), а 3 вересня команди вже змагатимуться на трасі в Монці.

Окрім того, у 2023 році в календар Формули-1 повернуться гран-прі Китаю та Катару. Натомість як і у 2022 році, Німеччина не прийматиме етап Формули-1. Також не буде перегонів в Португалії та Туреччині.

Календар Формули-1 на 2023 рік
(дата, назва гран-прі, місце проведення)

  1. 5 березня. Бахрейн. Сахір
  2. 19 березня. Саудівська Аравія. Джидда
  3. 2 квітня Австралія. Мельбурн
  4. 16 квітня. Китай. Шанхай
  5. 30 квітня. Азербайджан. Баку
  6. 7 травня. Маямі. Маямі
  7. 21 травня. Емілія-Романія. Імола
  8. 28 травня. Монако. Монако
  9. 4 червня. Іспанія. Барселона
  10. 18 червня. Канада. Монреаль
  11. 2 липня. Австрія. Шпільберг
  12. 9 липня. Великобританія. Сільверстоун
  13. 23 липня. Угорщина. Будапешт
  14. 30 липня. Бельгія. Спа
  15. 27 серпня. Нідерланди. Зандворт
  16. 3 вересня. Італія. Монца
  17. 17 вересня. Сінгапур. Сінгапур
  18. 24 вересня. Японія. Сузука
  19. 8 жовтня. Катар. Лосайл
  20. 22 жовтня. США. Остін
  21. 29 жовтня. Мексика. Мехіко
  22. 5 листопада. Бразилія. Сан-Паулу
  23. 18 листопада. Лас-Вегас. Лас-Вегас
  24. 26 листопада. Абу-Дабі. Яс Маріна