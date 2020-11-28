Формула-1: Хэмилтон взял поул в Бахрейне
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон завоевал очередной поул-позишн в сезоне-2020. Британский гонщик 28 ноября выиграл квалификацию гран-при Бахрейна.
Хэмилтон опередил партнера по команде Валттери Боттаса, пишет 24 канал. Третье время продемонстрировал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
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Ход квалификации
После первого этапа квалификации за бортом оказались по два пилота Alfa Romeo (Антонио Джовинацци, Кими Ряйкконен) и Haas (Кевин Магнуссен, Ромен Грожан) и гонщик William Николс Латифи. Следует отметить, что со времени 1:30 вышли оба гонщика Alfa Romeo.
Второй сегмент квалификации был приостановлен из-за аварии Карлоса Сайнса из McLaren.
В итоге за пределами топ-10, кроме Сайнса, оказались пилоты Ferrari (Себастьян Феттель, Шарль Леклер), Лэнс Строл из Racing и Джордж Рассел с Point Williams.
В финальной части квалификации пилоты Mercedes разыграли победу – Хэмилтон взял поул. Вслед за Mercedes 29 ноября будут стартовать пилоты Red Bull.
Результаты квалификации
- Хэмилтон
- Боттас
- Ферстаппен
- Албон
- Перес
- Риккардо
- Окон
- Лозунги
- Норрис
- Квят
Видеообзор квалификации гран-при Бахрейна
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