Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон завоевал очередной поул-позишн в сезоне-2020. Британский гонщик 28 ноября выиграл квалификацию гран-при Бахрейна.

Хэмилтон опередил партнера по команде Валттери Боттаса, пишет 24 канал. Третье время продемонстрировал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

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Ход квалификации

После первого этапа квалификации за бортом оказались по два пилота Alfa Romeo (Антонио Джовинацци, Кими Ряйкконен) и Haas (Кевин Магнуссен, Ромен Грожан) и гонщик William Николс Латифи. Следует отметить, что со времени 1:30 вышли оба гонщика Alfa Romeo.

Второй сегмент квалификации был приостановлен из-за аварии Карлоса Сайнса из McLaren.

RED FLAG



Q2 is halted with Carlos Sainz stranded on the track in his McLaren #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/d513kJxmjW — Formula 1 (@F1) November 28, 2020

В итоге за пределами топ-10, кроме Сайнса, оказались пилоты Ferrari (Себастьян Феттель, Шарль Леклер), Лэнс Строл из Racing и Джордж Рассел с Point Williams.

В финальной части квалификации пилоты Mercedes разыграли победу – Хэмилтон взял поул. Вслед за Mercedes 29 ноября будут стартовать пилоты Red Bull.

Результаты квалификации

Хэмилтон Боттас Ферстаппен Албон Перес Риккардо Окон Лозунги Норрис Квят

Видеообзор квалификации гран-при Бахрейна