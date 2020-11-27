Албон разбил болид во время тренировки на гран-при Бахрейна: фото и видео
Пилот Red Bull Алекс Албон попал в сложную аварию во время тренировки на гран-при Бахрейна. Болид был разбит.
Албон попал в аварию на 15 повороте. Он сначала не сумел удержать болид на трассе, а когда вылетел на обочину, то его выбросило на защитный барьер.
Сам пилот во время аварии не пострадал.
На трассе сразу были подняты красные флаги, а тренировка была остановлена.
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После того, как обломки болида убрали с трассы, сразу возобновить тренировки не удалось. Так как на трассу выбежала собака.
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