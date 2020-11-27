Пилот Red Bull Алекс Албон попал в сложную аварию во время тренировки на гран-при Бахрейна. Болид был разбит.

Албон попал в аварию на 15 повороте. Он сначала не сумел удержать болид на трассе, а когда вылетел на обочину, то его выбросило на защитный барьер.

Сам пилот во время аварии не пострадал.

На трассе сразу были подняты красные флаги, а тренировка была остановлена.

Alex Albon hits the barriers hard in FP2 - bringing out the red flags in Bahrain #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/ONR1ER1cPO — Formula 1 (@F1) November 27, 2020

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После того, как обломки болида убрали с трассы, сразу возобновить тренировки не удалось. Так как на трассу выбежала собака.