Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон здобув черговий поул-позишн у сезоні-2020. Британський гонщик 28 листопада виграв кваліфікацію гран-прі Бахрейну.

Хемілтон випередив партнера по команді Валттері Боттаса, пише 24 канал. Третій час продемонстрував гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

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Хід кваліфікації

Після першого етапу кваліфікації за бортом опинилися по два пілоти Alfa Romeo (Антоніо Джовінацці, Кімі Ряйкконен) та Haas (Кевін Магнуссен, Ромен Грожан) та гонщик William Ніколс Латіфі. Слід зазначити, що з часу 1:30 вийшли обидва гонщики Alfa Romeo.

Другий сегмент кваліфікації був призупинений через аварію Карлоса Сайнса з McLaren.

RED FLAG



Q2 is halted with Carlos Sainz stranded on the track in his McLaren #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/d513kJxmjW — Formula 1 (@F1) November 28, 2020

У підсумку за межами топ-10, окрім Сайнса, опинилися пілоти Ferrari (Себастьян Феттель, Шарль Леклер), Ленс Строл з Racing та Джордж Рассел з Point Williams.

У фінальній частині кваліфікації пілоти Mercedes розіграли перемогу – Хемілтон взяв поул. Вслід за Mercedes 29 листопада стартуватимуть пілоти Red Bull.

Результати кваліфікації