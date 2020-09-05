Победителем квалификации 8-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 гран-при Италии стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Хэмилтон показал первое время и установил новый рекорд трассы (1.18.887), Валттери Боттас отстал от своего партнера по команде всего на 69 тысячных, пишет 24 канал.

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На третьей позиции сенсационно оказался пилот McLaren Карлос Сайнс, проигравший гонщикам Mercedes почти секунду.

В заключительный сегмент квалификации не попали гонщики Ferrari, впервые не оказавшись в топ-10 с 1984 года на домашнем гран-при. Шарль Леклер остановился во втором сегменте, показав 13-е время, а Себастьян Феттель и вовсе остановился еще после первого отрезка с итоговым 17-м результатом.

Перед квалификацией гран-при Италии кто-то надеялся на возобновление интриги, так как Формула-1 с этого этапа запретила командам использовать турбо-режим мотора, которым активно пользовался Mercedes. Теперь и на квалификацию, и на гонку все должны выбрать один режим двигателя и использовать только его.

Результаты квалификации гран-при Италии