Переможцем кваліфікації 8-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- гран-прі Італії став пілот команди Mercedes Льюїс Хемілтон.

Хемілтон показав перший час і встановив новий рекорд траси (1.18.887), Валттері Боттас лишив від свого партнера по команді всього на 69 тисячних, пише 24 канал.

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На третій позиції сенсаційно виявився пілот McLaren Карлос Сайнс, який програв гонщикам Mercedes майже секунду.

В заключний сегмент кваліфікації не потрапили гонщики Ferrari, вперше не опинившись в топ-10 з 1984 року на домашньому гран-прі. Шарль Леклер зупинився у другому сегменті, показавши 13-ий час, а Себастьян Феттель і зовсім зупинився ще після першого відрізка з підсумковим 17-м результатом.

Перед кваліфікацією гран-прі Італії хтось сподівався на відновлення інтриги, так як Формула-1 з цього етапу заборонила командам використовувати турбо-режим мотора, яким активно користувався Mercedes. Тепер і на кваліфікацію, і на гонку все повинні вибрати один режим двигуна і використовувати тільки його.

Результати кваліфікації гран-прі Італії