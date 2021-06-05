Японія та Туреччина можуть прийняти етап

Гонка в Сінгапурі мала відбутися 3 жовтня. У минулому сезоні гран-прі також був скасований через пандемію коронавірусу.

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Формула-1 вивчає варіанти заміни гран-прі Сінгапуру.

Етапи в Туреччині та Китаї раніше також зникли з календаря, але претендують на те, щоб зайняти вільний слот, пише Autosport.

Гран-прі у Сінгапурі мав відбутися між гонками в Росії та Японії. Тому Стамбул і Шанхай підійдуть з точки зору логістики.

Іншим варіантом є проведення двох гонок в США і більш радикальна зміна календаря. Наприклад, етап на "Сузукі" можуть перенести з 10 на 3 жовтня, перший гран-прі в Остіні призначити на 17 жовтня, а другий – на 24 жовтня.

На цей момент можливість проведення гонок у Бразилії, Туреччині, ОАЕ та Австралії залишається під питанням через жорсткі карантинні заходи.