Гран-прі Німеччини Формули-1 на трасі "Гоккенгаймринг" у 2020 році не відбудеться. Німеччина планує зберегти за собою право прийняти один з етапів, який планують провести на легендарній трасі "Нюрбургринг".

Представники траси "Гоккенгаймринг" повідомили, що не приймуть етап Формули-1 у 2020 році. Про це повідомляє Autosport.com.

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Німецький автодром не зміг домовитися про проведення етапу через суворі обмеження на кількість уболівальників.

"У разі гонки в жовтні ми не змогли б провести гонку з більш ніж 500 глядачами, так що з економічної точки зору цей факт зробив нас менш привабливими у порівнянні з іншими треками, де фанати зможуть відвідати етап при певних обставинах", – сказав директор автодрому Йорн Теске.

Таким чином він підтвердити, що у 2020 році гран-прі в Гоккенгаймі не буде.

Формула-1 повертається на "Нюрбургринг"

Водночас представник "Нюрбургринг" заявив, що траса веде переговори з Формулою-1. Однак проведення заходу повинно мати економічний сенс для автодрому.

За інформацією Racefans.net, автодром "Нюрбургринг" отримає місце в календарі у 2020 році. Востаннє гонка відбувалася на цій трасі ще у 2007 році.

Повідомляється, боси Формули-1 вже провели переговори з організаторами проведення гран-прі Німеччини.

Як повідомляється, гонка на "Нюрбургринзі" стане однією з трьох, які пройдуть після етапу в Сочі.

Ще два етапи повинні пройти в Португалії на трасі "Алгарве", а також в Імолі.