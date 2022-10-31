У неділю, 30 жовтня, на автодромі імені братів Родрігес завершився гран-прі Мексики. Прогнозованим переможцем 20-го етапу Формули-1 сезону 2022 року став Макс Ферстаппен. До речі, на старт гонки нідерландець виходив вже в статусі дворазового чемпіона світу.
Читайте також Помер власник команди Формули-1 та творець енергетика Red Bull Дітріх Матешиць
Разом із Ферстаппеном на подіум підійнялись Льюїс Гемілтон (Mercedes) та Серхіо Перес (Red Bull).
Ця перемога чемпіона стала 14-ю в сезоні. За цим показником він випередив німецьких гонщиків Міхаеля Шумахера та Себастьяна Феттеля.
Загальний залік Формули-1 після гран-прі Мексики-2022
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 416
- 2. Серхіо Перес (Red Bull) – 280
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) – 275
- 4. Джордж Расселл (Mercedes) - 231
- 5. Льюїс Хемілтон (Mercedes) – 216
Крім того, Red Bull встановив командний рекорд, вигравши 16 гонок у сезоні. Також відзначимо провал у Мексиці Ferrari, які не змогли скласти конкурецію Red Bull та Mercedes: Карлос Сайнс та Шарль Леклер фінішували лише 5-м та 6-м.
Далі Формула-1 бере перерву на два тижні. Останні два етапи сезону 2022 року відбудуться у Бразилії (11-13 листопада) та Абу-Дабі (18-20 листопада).