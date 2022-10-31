У неділю, 30 жовтня, на автодромі імені братів Родрігес завершився гран-прі Мексики. Прогнозованим переможцем 20-го етапу Формули-1 сезону 2022 року став Макс Ферстаппен. До речі, на старт гонки нідерландець виходив вже в статусі дворазового чемпіона світу.

Читайте також Помер власник команди Формули-1 та творець енергетика Red Bull Дітріх Матешиць

Разом із Ферстаппеном на подіум підійнялись Льюїс Гемілтон (Mercedes) та Серхіо Перес (Red Bull).

Ця перемога чемпіона стала 14-ю в сезоні. За цим показником він випередив німецьких гонщиків Міхаеля Шумахера та Себастьяна Феттеля.

Нагадаємо. Шумахер встановив свій рекорд у сезоні-2004, вигравши 13 гран-прі з 18-ти, а Феттель повторив досягнення у сезоні-2013, 13 разів фінішувавши першим у 19-ти гонках.

Загальний залік Формули-1 після гран-прі Мексики-2022

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 416

2. Серхіо Перес (Red Bull) – 280

3. Шарль Леклер (Ferrari) – 275

4. Джордж Расселл (Mercedes) - 231

5. Льюїс Хемілтон (Mercedes) – 216

Крім того, Red Bull встановив командний рекорд, вигравши 16 гонок у сезоні. Також відзначимо провал у Мексиці Ferrari, які не змогли скласти конкурецію Red Bull та Mercedes: Карлос Сайнс та Шарль Леклер фінішували лише 5-м та 6-м.

Далі Формула-1 бере перерву на два тижні. Останні два етапи сезону 2022 року відбудуться у Бразилії (11-13 листопада) та Абу-Дабі (18-20 листопада).