Победителем квалификации 17 этапа Формулы-1 гран-при Абу-Даби стал пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен.

В последней квалификации Формулы-1 сезона-2020 года, казалось, ждать сюрпризов не стоит. Все команды уже сосредоточены на новом чемпионате, а потому Mercedes оставался явным фаворитом, пишет 24 канал.

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Однако квалификацию выиграл Макс Ферстаппен. В конце между собой разборки устроили Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, и финн был быстрее напарника, но в последней попытке Ферстаппен благодаря великолепному второму сектору вырвал победу, опередив Боттаса на 0,025 секунды.

В третью часть квалификации неожиданно не вышли оба пилота Renault, а также Себастьян Феттель. Пилот в своей последней квалификации в составе Ferrari показал лишь 13 результат.

Результаты квалификации гран-При Абу-Даби