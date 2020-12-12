Переможцем кваліфікації 17 етапу Формули-1 гран-прі Абу-Дабі став пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен.

В останній кваліфікації Формули-1 сезону-2020 року, здавалося, чекати сюрпризів не варто. Всі команди вже зосереджені на новому чемпіонаті, а тому Mercedes залишався явним фаворитом, пише 24 канал.

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Однак кваліфікацію виграв Макс Ферстаппен. В кінці між собою розбірки влаштували Льюїс Хемілтон і Валттері Боттас, і фін був швидше напарника, але в останній спробі Ферстаппен завдяки чудовому другому сектору вирвав перемогу, випередивши Боттаса на 0,025 секунди.

У третю частину кваліфікації несподівано не вийшли обидва пілоти Renault, а також Себастьян Феттель. Пілот в своїй останній кваліфікації в складі Ferrari показав лише 13 результат.

Результати кваліфікації гран-прі Абу-Дабі